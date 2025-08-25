Προκαλούν ακμή τα λιπαρά φαγητά; Ειδικός δίνει την απάντηση

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως η ακμή έχει αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα

Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ακμή, έχουν πιο λιπαρό δέρμα, κάτι που συχνά οδηγεί στην πεποίθηση ότι τα λιπαρά φαγητά - όπως η πίτσα ή το burger - ευθύνονται για την εμφάνιση των σπυριών. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατανάλωση λιπαρών τροφών αυξάνει τη λιπαρότητα του δέρματος, με αποτέλεσμα την ακμή», εξηγεί η Δρ Ρόζαλιντ Σίμπσον, δερματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, και προσθέτει: «Αλλά αυτό είναι μια παρανόηση. Το λιπαρό δέρμα επηρεάζεται κυρίως από τις ορμόνες και τη γενετική».

Η ακμή προκαλείται πρωτίστως από την αύξηση των ανδρογόνων, δηλαδή των ανδρικών σεξουαλικών ορμονών, φαινόμενο που παρατηρείται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες κατά την εφηβεία. Οι ορμόνες αυτές διεγείρουν την παραγωγή σμήγματος, και όταν αυτό συνδυάζεται με νεκρά κύτταρα του δέρματος, μπορεί να φράξει τους πόρους. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων που ζουν φυσιολογικά στο δέρμα, με αποτέλεσμα να προκαλείται φλεγμονή.

Στο μεταξύ, όπως γραφεί ο Guardian, πολλοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακμή μέσω διατροφής, όμως οι αυστηρά περιοριστικές δίαιτες μπορεί να είναι επιβλαβείς, ιδιαίτερα για τους εφήβους, εάν δεν εφαρμόζονται με ιατρική καθοδήγηση. «Οι άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν τη διατροφή τους για να θεραπεύσουν την ακμή, αλλά οι περιοριστικές δίαιτες μπορεί να κάνουν κακό, ειδικά στους εφήβους, εκτός εάν γίνονται με ιατρική παρακολούθηση», τονίζει η Σίμπσον.

Η ειδικός επισημαίνει επίσης πως αν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κατανάλωση λιπαρών φαγητών προκαλεί ακμή. Παράγοντες όπως το στρες και η γενική ποιότητα της διατροφής φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη επίδραση.

Πάντως, παρατηρείται πως η ακμή έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα. Ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν αυτή την αύξηση στη μεγαλύτερη κατανάλωση τροφών με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως οι απλοί υδατάνθρακες και τα ζαχαρούχα σνακ. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επεξεργασμένα σάκχαρα ίσως συμβάλλουν», λέει η Σίμπσον, προσθέτοντας πως οι επιστήμονες μελετούν πλέον πώς σχετίζεται η υγεία του εντέρου με την υγεία του δέρματος.