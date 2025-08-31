5 πράγματα για τα οποία κάποτε ντρεπόμασταν αλλά τώρα καταλαβαίνουμε πως είναι υγιή

Και έχει αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη

Όλοι έχουμε κρατήσει ιδέες και αντιλήψεις που θεωρούσαμε φυσιολογικές και αποδεκτές, απλά γιατί έτσι μεγαλώσαμε - επειδή η κοινωνία τις θεωρεί κατάλληλες ή επειδή τις συμμερίζονταν οι άνθρωποι γύρω μας. Πολλά από τα πράγματα που κάποτε θεωρούνταν ταμπού και ο κόσμος δίσταζε να προωθήσει, όπως η ψυχική υγεία, η προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και ο χρόνος με τον εαυτό μας, ή το να λέμε «όχι» και να θέτουμε όρια χωρίς ενοχές, σήμερα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, επειδή, ευτυχώς, οι εποχές αλλάζουν.

Δεν πρόκειται φυσικά για μια αλλαγή που συνέβη από τη μία μέρα στην άλλη. Και για την ακρίβεια ακόμα χρειάζεται δουλειά. Χρειάστηκαν χρόνια και γενιές ανθρώπων που άρχισαν να μιλούν ανοιχτά και να δίνουν σημασία σε αυτά τα θέματα, ούτως οι άλλοι να συνειδητοποιήσουν πως ίσως έκαναν λάθος. Αυτές οι κοινωνικές αλλαγές δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να ακολουθούμε τη “μάζα” και να κάνουμε πιο υγιείς επιλογές για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μόνο όταν αρχίσουμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές, τότε μόνο θα διαπιστώσουμε πόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε και πώς αυτές οι επιλογές ενδεχομένως να μπορούν να εμπνεύσουν και τους άλλους.

Ποια είναι αυτά;

Το “όχι” χωρίς να νιώθουμε ενοχές

Πολλοί μεγαλώσαμε με την αντίληψη πως δεν πρέπει να λέμε “όχι” γιατί έτσι δεν θα ήμασταν ευγενικοί ή γιατί φοβόμασταν πως οι άλλοι θα θυμώσουν ή θα μας παρεξηγήσουν. Όπως εξηγεί η ερευνήτρια Karen Stollznow: «Το να λες "όχι" δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι μια πράξη αυτοφροντίδας. Σημαίνει ότι σέβεσαι τον χρόνο, την ενέργεια και τα προσωπικά σου όρια και ζητάς και από τους άλλους να τα σεβαστούν εξίσου. Είναι επίσης ένας τρόπος να μειώσεις το άγχος και να μάθεις να βάζεις όρια». Με τον καιρό, αντιληφθήκαμε πως δεν πρόκειται για απόρριψη, αλλά μία πράξη αυτοσεβασμού. Δείχνει πως γνωρίζουμε τα όρια μας και αρνούμαστε να θυσιάσουμε την ψυχική μας ισορροπία για να ευχαριστήσουμε τους άλλους.

Να μιλάμε ανοιχτά για τα συναισθήματά μας

Το να νιώθουμε ευάλωτοι δεν είναι κακό. Το να μιλάμε για τους φόβους, τη θλίψη ή τις ανασφάλειές μας κρύβει μια τεράστια δύναμη. Δεν χρειάζεται να λέμε πως είμαστε καλά, ενώ δεν ισχύει. Είναι εξαιρετικά υγιές να εκφραζόμαστε και να μην αφήνουμε τα συναισθήματα να μας πνίγουν. Ο ψυχολόγος James Gross εξηγεί: «Ζούμε σε έναν κόσμο που συχνά εκτιμά τη λογική και την καταστολή των συναισθημάτων. Η ιδέα του να είμαστε περισσότερο και όχι λιγότερο εκφραστικοί μπορεί να φαίνεται παράξενη ή μη επιθυμητή».





Να είμαστε single από επιλογή

Ενάντια σε κάθε στερεοτυπική αντίληψη της κοινωνίας, που επιβάλλει τη σχέση, τον γάμο και την οικογένεια, το να επιλέγουμε να είμαστε single είναι ένδειξη δύναμης. Και πλέον είναι ένα τσακ κατανοητό από ότι στο παρελθόν, αλλά θέλει δουλειά ακόμη. Η ζωή δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τη σχέσ και το να επιλέγουμε τον εαυτό μας είναι εξίσου σημαντικό. Σύμφωνα με το Pew Research Center, το 50% των single ανθρώπων δεν ενδιαφέρονται καθόλου για σχέση ή ραντεβού. Το να είμαστε μόνοι μας επιτρέπει να γεμίσουμε πρώτα το δικό μας«ποτήρι», πριν ασχοληθούμε με των άλλων.

Να γιορτάζουμε τις προσωπικές μας επιτυχίες

Δεν είναι καθόλου εγωιστικό το να χαιρόμαστε και να γιορτάζουμε τις μικρές ή μεγάλες μας νίκες. Ζούμε σε μια κουλτούρα που προωθεί την ταπεινότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάμε τις επιτυχίες μας ή να προχωράμε σε μια επόμενη χωρίς να έχουμε αναγνωρίσει τι έχουμε πετύχει. Δείχνει την πρόοδό μας και κυρίως ότι αξίζουμε την αναγνώριση, χαρίζοντάς μας αυτοπεποίθηση.

Να βάζουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία

Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε η ιδέα ότι η ψυχοθεραπεία ήταν μόνο για όσους είναι “τρελοί”. Έτσι ωμά. Ήταν ταμπού και σε καμία περίπτωση δεν συζητιόταν σε οικογένειες και παρέες. Όποιος πήγαινε σε θεραπεία, συχνά αντιμετωπιζόταν με προκατάληψη. Ευτυχώς, αυτό έχει αλλάξει. Η θεραπεία δεν αφορά μόνο σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης. Όπως φροντίζουμε τη σωματική μας υγεία, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και την ψυχική. Η θεραπεία είναι τρόπος να κατανοήσουμε τον εαυτό μας βαθύτερα και να εξελιχθούμε.