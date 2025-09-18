6 απλοί τρόποι να συνδεθείς με αγνώστους σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με executive coach

Η επικοινωνία/συζήτηση με έναν άγνωστο είναι λογικό να σου φαίνεται άβολη, ωστόσο ένας executive coach θα σε βοηθήσει να “σπάσεις” τον πάγο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε έναν χώρο με άτομα που δεν γνωρίζουν, νιώθουν αμηχανία, ίσως να ντρέπονται λίγο ή να αισθάνονται άβολα να μιλήσουν, εκφράζοντας τις σκέψεις τους. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η έκθεση σε άγνωστα περιβάλλοντα, η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση από το comfort zone, και η υποχρέωση να συνδεθείς με άτομα που βρίσκονται εκεί, δεν αποτελεί για όλους μια «απλή πίστα». Ναι, είναι περίεργο να προσπαθείς να συνομιλήσεις με έναν άγνωστο, ωστόσο, σύμφωνα με έναν executive coach δεν είναι ακατόρθωτο.

Ο Τζέικ Κέλφερ είναι επαγγελματίας, που βοηθάει τους ανθρώπους να «λυθούν» και να έρθουν σε επαφή με αγνώστους - είτε πρόκειται για μια επαγγελματικό εκδήλωση είτε για μια προσωπική συνάντηση. Όπως υποστηρίζει στις ομιλίες του, κάθε άτομο, όταν εστιάζει σε αυτά που έχει να προσφέρει και ενδιαφέρεται για το δίκτυο, μπορεί να πετύχει εξαιρετικά πράγματα. Κάθε προσπάθεια - ακόμα και η πιο μικρή - είναι σίγουρο πως θα τον εξελίξει και θα τον οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του.

Σύμφωνα με τον expert, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναπτύξουν συζητήσεις με αγνώστους και δεν τους είναι εύκολη η προσαρμογή σε έναν χώρο με αγνώστους, μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω έξι συμβουλές. Κάθε μία από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού θα τους βοηθήσει να γίνουν πιο επικοινωνιακοί και να ανοιχτούν μέσα σε μερικά λεπτά.

Πώς να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις εύκολα και γρήγορα