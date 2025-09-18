6 απλοί τρόποι να συνδεθείς με αγνώστους σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με executive coach
JTeam
18 Σεπτεμβρίου 2025
Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε έναν χώρο με άτομα που δεν γνωρίζουν, νιώθουν αμηχανία, ίσως να ντρέπονται λίγο ή να αισθάνονται άβολα να μιλήσουν, εκφράζοντας τις σκέψεις τους. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η έκθεση σε άγνωστα περιβάλλοντα, η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση από το comfort zone, και η υποχρέωση να συνδεθείς με άτομα που βρίσκονται εκεί, δεν αποτελεί για όλους μια «απλή πίστα». Ναι, είναι περίεργο να προσπαθείς να συνομιλήσεις με έναν άγνωστο, ωστόσο, σύμφωνα με έναν executive coach δεν είναι ακατόρθωτο.
Ο Τζέικ Κέλφερ είναι επαγγελματίας, που βοηθάει τους ανθρώπους να «λυθούν» και να έρθουν σε επαφή με αγνώστους - είτε πρόκειται για μια επαγγελματικό εκδήλωση είτε για μια προσωπική συνάντηση. Όπως υποστηρίζει στις ομιλίες του, κάθε άτομο, όταν εστιάζει σε αυτά που έχει να προσφέρει και ενδιαφέρεται για το δίκτυο, μπορεί να πετύχει εξαιρετικά πράγματα. Κάθε προσπάθεια - ακόμα και η πιο μικρή - είναι σίγουρο πως θα τον εξελίξει και θα τον οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του.
Σύμφωνα με τον expert, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναπτύξουν συζητήσεις με αγνώστους και δεν τους είναι εύκολη η προσαρμογή σε έναν χώρο με αγνώστους, μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω έξι συμβουλές. Κάθε μία από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού θα τους βοηθήσει να γίνουν πιο επικοινωνιακοί και να ανοιχτούν μέσα σε μερικά λεπτά.
Πώς να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις εύκολα και γρήγορα
- #1 Εκτίμησε τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου, δείξε τον ενθουσιασμό σου και άσε τη θετική διάθεσή σου να κυριαρχήσει στον χώρο. Αν νιώθεις αρνητικά, πριν καν πας στο σημείο συνάντησης, είναι βέβαιο πως η ενέργειά σου θα γίνει αντιληπτή από τους άλλους.
- #2 Κάνε τους άλλους νιώσουν σημαντικοί, δείχνοντας ενδιαφέρον για το αντικείμενο, τις ασχολίες ή τη ζωή τους γενικότερα. Ποιος δεν θυμάται τις στιγμές που τον έκαναν να νιώσει ξεχωριστός;
- #3 Ανακάλυψε πώς μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές σου. Ακόμα κι αν θεωρείς πως δεν είσαι σε τίποτα καλός, οι πράξεις σου θα σε διαψεύσουν. Δώσε απλώς χρόνο στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
- #4 Βρες τον εαυτό σου. Σε τέτοιες περιστάσεις, το τελευταίο που πρέπει να κάνεις, είναι να υποδυθείς μια άλλη προσωπικότητα, έναν άλλον άνθρωπο. Ο σημαντικότερος στόχος που πρέπει να θέσεις για τον εαυτό σου είναι να είσαι αυτός που είσαι και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι.
- #5 Να παίρνεις συνειδητές αποφάσεις, εστιάζοντας στο γενικό καλό. Όταν μια απόφαση έχει στο background της καλοσύνη και ευγένεια, σπάνια θα αποδειχθεί λανθασμένη.
- #6 Πρόσεξε την παγίδα των social media. Το 2025, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η δραστηριότητα που έχεις και οι απόψεις που υποστηρίζεις δημόσια μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη τρίτων για εσένα. Συνεπώς, οφείλεις στον εαυτό σου να είναι προσεκτικός με τις επιλογές και τις ενέργειές σου.
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.