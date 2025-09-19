5 συμπεριφορές όσων νιώθουν μονίμως ανασφάλεια στη σχέση τους
JTeam
19 Σεπτεμβρίου 2025
Αν ρωτούσε κανείς «για ποιο λόγο οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις;», η απάντηση θα έπρεπε να είναι μία: για να είναι χαρούμενοι, να μοιράζονται στιγμές και ο ένας να συμβάλει στην εξέλιξη του άλλου, όντας στο πλευρό του σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι σχέσεις θα ήταν απλές, ξεκάθαρες και θα αποτελούνταν από θετικά συναισθήματα, όμως η αγάπη, η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, το ενδιαφέρον, ο σεβασμός. Επειδή, ωστόσο, αυτός ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανικός, μία σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε περίτεχνο και επιβαρυντικό για την ψυχολογία θέμα.
Ειδικοί σε ζητήματα σχέσεων και σύμβουλοι ζευγαριών υποστηρίζουν πως όλο και αυξάνονται τα ποσοστά των ανθρώπων που νιώθουν ανασφάλεια στη σχέση τους. Η σύνδεση με τον σύντροφό τους δεν τους παρέχει όλα όσα χρειάζονται, προκειμένου να νιώσουν εμπιστοσύνη, ηρεμία και προφανώς ασφάλεια σε αυτή τη σχέση. Όταν ένας από τους δύο νιώθει ανασφάλεια, τα προβλήματα δεν αργούν να εμφανιστούν, αφού ο πυρήνας της σχέσης δεν είναι, όπως θα έπρεπε να είναι. Η ανασφάλεια στην προσωπική ζωή έχει την τάση να επηρεάζει κι άλλους τομείς της ζωής μας, αλλάζοντας ακόμα και τη συμπεριφορά μας.
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι άνθρωποι που αισθάνονται ανασφαλείς μέσα στη σχέση τους, έχουν συνήθως τις παρακάτω πέντε συμπεριφορές, οι οποίες έχουν τη δύναμη να προκαλέσουν επιπρόσθετα προβλήματα. Αν, λοιπόν, νιώθεις ανασφάλεια στη σχέση σου, δεν έχεις παρά να το επικοινωνήσεις με τον σύντροφό σου και να προσπαθήσετε μαζί να βρείτε μια λύση.
5 πράγματα που κάνουν σε καθημερινή βάση όσοι νιώθουν ανασφάλεια στη σχέση τους
- #1 Δεν ακούν: Ο εκνευρισμός, η πίεση και η ένταση που νιώθουν, δεν τους επιτρέπουν να ακούσουν με προσοχή όσα λέει ο σύντροφός τους - γεγονός που κάποιες φορές δημιουργεί επιπλέον παρεξηγήσεις. Την επόμενη φορά, αντί να προσπαθήσεις να απαντήσεις, να φύγεις ή να αγνοήσεις τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί σου, προσπάθησε απλώς να τον ακούσεις.
- #2 Αντιδρούν αμυντικά: Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και ανεβαίνουν οι τόνοι, οι πιθανότητες να παραμείνεις ψύχραιμος και ανοιχτός στα λόγια του άλλου, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι περισσότεροι αντιδρούν αμυντικά, προσπαθώντας να προστατέψουν τον εαυτό τους, χωρίς να ακούν τι ακριβώς λέει ο σύντροφός τους.
- #3 Δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη: Για κάθε φορά που ο σύντροφός τους τους κατηγορεί για κάτι, αρνούνται ότι φέρουν ευθύνη. Η ανασφάλεια που νιώθουν, αποτελεί ήδη βάρος για τον ψυχικό κόσμο τους, συνεπώς δεν αντέχουν να επιβαρυνθούν με επιπλέον ευθύνες. Έτσι, απλώς αγνοούν τον σύντροφό τους, παύοντας να είναι συνεργάσιμοι. Προτιμούν τη σιωπή ή την απομόνωση.
- #4 Δεν είναι πρόθυμοι να λύσουν τα προβλήματα: Οι άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια στη σχέση τους, δεν έχουν καμία διάθεση να λύσουν προβλήματα. Όλο αυτό που βιώνουν είναι τόσο έντονο, που μονοπωλεί 100% την προσοχή τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να στρέψουν οπουδήποτε αλλού το βλέμμα τους. Ακόμα κι αν είναι για καλό.
- #5 Δεν επικοινωνούν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους: Αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν εκφράζεται, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αν δεν μοιραστείς όσα νιώθεις, τότε πώς ο άλλος θα κατανοήσει τα λάθη του και θα προσπαθήσει να τα διορθώσει;
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.