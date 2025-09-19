5 συμπεριφορές όσων νιώθουν μονίμως ανασφάλεια στη σχέση τους

Αυτό το έντονο συναίσθημα επηρεάζει στο έπακρο την καθημερινότητά τους και τη συμπεριφορά τους μέσα στη σχέση.

Αν ρωτούσε κανείς «για ποιο λόγο οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις;», η απάντηση θα έπρεπε να είναι μία: για να είναι χαρούμενοι, να μοιράζονται στιγμές και ο ένας να συμβάλει στην εξέλιξη του άλλου, όντας στο πλευρό του σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι σχέσεις θα ήταν απλές, ξεκάθαρες και θα αποτελούνταν από θετικά συναισθήματα, όμως η αγάπη, η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, το ενδιαφέρον, ο σεβασμός. Επειδή, ωστόσο, αυτός ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανικός, μία σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε περίτεχνο και επιβαρυντικό για την ψυχολογία θέμα.

Ειδικοί σε ζητήματα σχέσεων και σύμβουλοι ζευγαριών υποστηρίζουν πως όλο και αυξάνονται τα ποσοστά των ανθρώπων που νιώθουν ανασφάλεια στη σχέση τους. Η σύνδεση με τον σύντροφό τους δεν τους παρέχει όλα όσα χρειάζονται, προκειμένου να νιώσουν εμπιστοσύνη, ηρεμία και προφανώς ασφάλεια σε αυτή τη σχέση. Όταν ένας από τους δύο νιώθει ανασφάλεια, τα προβλήματα δεν αργούν να εμφανιστούν, αφού ο πυρήνας της σχέσης δεν είναι, όπως θα έπρεπε να είναι. Η ανασφάλεια στην προσωπική ζωή έχει την τάση να επηρεάζει κι άλλους τομείς της ζωής μας, αλλάζοντας ακόμα και τη συμπεριφορά μας.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι άνθρωποι που αισθάνονται ανασφαλείς μέσα στη σχέση τους, έχουν συνήθως τις παρακάτω πέντε συμπεριφορές, οι οποίες έχουν τη δύναμη να προκαλέσουν επιπρόσθετα προβλήματα. Αν, λοιπόν, νιώθεις ανασφάλεια στη σχέση σου, δεν έχεις παρά να το επικοινωνήσεις με τον σύντροφό σου και να προσπαθήσετε μαζί να βρείτε μια λύση.

5 πράγματα που κάνουν σε καθημερινή βάση όσοι νιώθουν ανασφάλεια στη σχέση τους