Πώς να ξαναβρείτε την ηρεμία σας: 6 στρατηγικές για να αντιμετωπίζετε το άγχος, σύμφωνα με ειδικούς

Θεραπευτές αποκαλύπτουν έξι πρακτικές για να διαχειρίζεστε την αβεβαιότητα και το άγχος της καθημερινότητας, όταν όλα γύρω σας φαίνεται πως καταρρέουν.

Η αβεβαιότητα είναι μια αναπόφευκτη συνθήκη στη ζωή, αλλά όταν συσσωρεύεται σε πολλαπλά επίπεδα, από κοινωνικές εντάσεις έως προσωπικές δυσκολίες, μπορεί να οδηγήσει σε έντονο άγχος. Σε δημοσίευμα του SELF, έξι διακεκριμένοι θεραπευτές μοιράζονται τις προσωπικές τους στρατηγικές για να παραμένουν γειωμένοι και ήρεμοι όταν όλα φαίνονται ασταθή.

Οι θεραπευτές συμφωνούν ότι, ενώ η αβεβαιότητα δεν μπορεί να εξαλειφθεί, η διαχείρισή της είναι εφικτή με μικρά, σταθερά βήματα. Όπως τονίζει η Δρ. Brier: «Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή και η αβεβαιότητα. Το να αποδεχόμαστε αυτήν την αλήθεια μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε πιο ελεύθεροι».

Αυτές είναι οι στρατηγικές που προτείνουν για να επαναφέρεται τον εαυτό σας σε κατάσταση ηρεμίας:

1. Εστιάστε σε ό,τι μπορείτε να ελέγξετε

Η Hillary Ammon, PsyD, κλινική ψυχολόγος στο Κέντρο για το Άγχος και την Συναισθηματική Ευεξία των Γυναικών, προτείνει να αναγνωρίζουμε πρώτα τις ανησυχίες μας και στη συνέχεια να διαχωρίζουμε όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Μια λίστα με αυτά τα στοιχεία μπορεί να βοηθήσει ώστε να μετατοπίσουμε την ενέργειά μας σε πράγματα στα οποία πραγματικά μπορούμε να ασκήσουμε ουσιαστική επιρροή.

2. Κάντε μια βόλτα για να καθαρίσετε το μυαλό σας

Η Thea Gallagher, PsyD, κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο NYU Langone Health, υπογραμμίζει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας. Οι τακτικοί περίπατοι χωρίς περισπασμούς, με έμφαση στην παρατήρηση του περιβάλλοντος και τη βαθιά αναπνοή, βοηθούν να επιστρέψουμε στο παρόν και να μειώσουμε τις ανησυχίες.

3. Δώστε προτεραιότητα στον καλό ύπνο

Η Helen Lavretsky, MD, καθηγήτρια ψυχιατρικής στο UCLA, θεωρεί ότι η έλλειψη ύπνου επιδεινώνει σημαντικά το άγχος. Η ίδια ακολουθεί τελετουργικά, όπως ένα ζεστό μπάνιο με άλατα, για να προετοιμάσει το σώμα και το μυαλό για ανάπαυση. Η δημιουργία μιας σταθερής βραδινής ρουτίνας είναι το κλειδί για την καλύτερη ποιότητα ύπνου.

4. Σκεφτείτε τα «αγκυροβόλιά» σας

Η Arianna Galligher, LISW, διευθύντρια του STAR Trauma Recovery Center στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, συνιστά να επικεντρωνόμαστε σε σταθερά στοιχεία της ζωής μας, όπως οι σχέσεις. Η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα όχι μόνο προσφέρει στήριξη αλλά και βοηθά στην καλύτερη επεξεργασία δύσκολων καταστάσεων.

5. Βρείτε χρόνο για δραστηριότητες που σας κάνουν να νιώθετε καλά

Η Lindsey C. McKernan, PhD, MPH, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, διατηρεί μια λίστα με δραστηριότητες που την βοηθούν να ανακτά ισορροπία — όπως η γιόγκα ή η ακρόαση ηχοβιβλίων. Ακόμα και μικρά αποσπάσματα ευχάριστων δραστηριοτήτων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεση.

6. Ακολουθήστε μια αξιόπιστη ρουτίνα

Η Nora Brier, PsyD, βοηθός καθηγήτρια κλινικής ψυχιατρικής στο Penn Medicine, τονίζει τη δύναμη της καθημερινής δομής. Μια σταθερή πρωινή ρουτίνα ή συγκεκριμένες συνήθειες, όπως ο καφές ή ο περίπατος με τον σκύλο, δημιουργούν αίσθηση προβλεψιμότητας και γείωσης.