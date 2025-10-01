10 απλά σημάδια ενός συναισθηματικά μη διαθέσιμου συντρόφου
JTeam
1 Οκτωβρίου 2025
Αν έχεις υπάρξει ποτέ σε σχέση με άτομο που ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμο, τότε γνωρίζεις καλά τον ψυχολογικό πόνο που μπορείς να νιώσεις. Αυτή η κατηγορία συντρόφων έχει πολλές μορφές και, δυστυχώς, είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που αντιλαμβάνεται από την αρχή τα red flags. Πέρα από την ανικανότητα να εκφραστούν, γιατί απλά δεν έχουν να μοιραστούν κάτι, μπορούν να γίνουν χειριστικοί και κακοποιητές - συμπεριφορές που κλιμακώνονται όσο περνάει ο καιρός.
Αυτή η στάση προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Ωστόσο, παρά την τοξικότητα που υπάρχει, συχνά νιώθουμε αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και παραμένουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή. Κάπως έτσι, δίνουμε συνέχεια σε μια σχέση που δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Οι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι άνθρωποι είναι αρκετά ύπουλοι, διότι γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, αλλά κάνουν τα πάντα για να θολώσουν τα νερά.
Προσπαθούν να κρύψουν το κενό που υπάρχει μέσα τους, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους. Κάθε ημέρα και ένα διαφορετικό σχέδιο. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όμως, κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο σύντροφο - αρκεί να παρατηρήσει ορισμένες συμπεριφορές. Ναι, δεν είναι πάντα φως φανάρι, ωστόσο δεν είναι και ανέφικτο να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από το ωραίο πρόσωπο που κοιτάς.
10 χαρακτηριστικά των συναισθηματικά μη διαθέσιμων συντρόφων
- #1 Κάνουν υπερβολικά κοπλιμέντα στην προσπάθεια να κρύψουν τα δικά τους συναισθήματα.
- #2 Απεχθάνονται να συμβιβάζονται και, όταν, αυτό συμβαίνει, δεν κρύβουν τον θυμό τους.
- #3 Παραδέχονται ανοιχτά πως δεν είναι «καλοί» με τις σχέσεις.
- #4 Απέφευγαν και στο παρελθόν τις μακροχρόνιες σχέσεις.
- #5 Ψάχνουν την τελειότητα και γι’ αυτό υπερτονίζουν ακόμα και το πιο μικρό ελάττωμα.
- #6 Έχουν απρόβλεπτες συναισθηματικές εκρήξεις.
- #7 Γίνονται συχνά αλλαζωνικοί ή έχουν τάσεις ανωτερότητας.
- #8 Δεν είναι ποτέ στην ώρα τους και δεν έχουν σχεδόν ποτέ χρόνο.
- #9 Ένα πέπλο μυστηρίου είναι μονίμως απλωμένο επάνω τους.
- #10 Είναι υπερβολικοί σε όλες τις συμπεριφορές τους.
