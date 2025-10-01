10 απλά σημάδια ενός συναισθηματικά μη διαθέσιμου συντρόφου

Όσο “ιδανικός” κι αν φάνταζε για εσένα, αυτός ο άνθρωπος είναι αποδεδειγμένα συναισθηματικά μη διαθέσιμος.

Αν έχεις υπάρξει ποτέ σε σχέση με άτομο που ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμο, τότε γνωρίζεις καλά τον ψυχολογικό πόνο που μπορείς να νιώσεις. Αυτή η κατηγορία συντρόφων έχει πολλές μορφές και, δυστυχώς, είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που αντιλαμβάνεται από την αρχή τα red flags. Πέρα από την ανικανότητα να εκφραστούν, γιατί απλά δεν έχουν να μοιραστούν κάτι, μπορούν να γίνουν χειριστικοί και κακοποιητές - συμπεριφορές που κλιμακώνονται όσο περνάει ο καιρός.

Αυτή η στάση προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Ωστόσο, παρά την τοξικότητα που υπάρχει, συχνά νιώθουμε αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και παραμένουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή. Κάπως έτσι, δίνουμε συνέχεια σε μια σχέση που δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Οι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι άνθρωποι είναι αρκετά ύπουλοι, διότι γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, αλλά κάνουν τα πάντα για να θολώσουν τα νερά.

Προσπαθούν να κρύψουν το κενό που υπάρχει μέσα τους, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους. Κάθε ημέρα και ένα διαφορετικό σχέδιο. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όμως, κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο σύντροφο - αρκεί να παρατηρήσει ορισμένες συμπεριφορές. Ναι, δεν είναι πάντα φως φανάρι, ωστόσο δεν είναι και ανέφικτο να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από το ωραίο πρόσωπο που κοιτάς.

10 χαρακτηριστικά των συναισθηματικά μη διαθέσιμων συντρόφων