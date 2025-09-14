4 «ύπουλα» σημάδια που δείχνουν αγανάκτηση στη σχέση, σύμφωνα με ειδικούς

Ίσως το χειρότερο συναίσθημα σε μία σχέση

Κατά τη διάρκεια μίας σχέσης, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσεις σύνθετα συναισθήματα - από ζήλεια και θλίψη, μέχρι ντροπή. Κάθε είδους συναίσθημα μπορεί να τη δοκιμάσει, αλλά αν ένα είναι το πιο “ύπουλο” και ικανό να φέρει την οριστική ρήξη, είναι η αγανάκτηση.

«Η αγανάκτηση σε μια σχέση μπορεί να είναι τοξική και επιβλαβής αν δεν αντιμετωπιστεί», δήλωσε η Νταμόνα Χόφμαν, παρουσιάστρια του “The Dates & Mates Podcast”, στο HuffPost και πρόσθεσε: «Συχνά συσσωρεύεται με τον καιρό, όταν ένας ή και οι δύο σύντροφοι νιώθουν πληγωμένοι, παραμελημένοι ή παρεξηγημένοι».

Συχνά μέσα στις σχέσεις, η αγανάκτηση σχετίζεται με την άνιση κατανομή των ευθυνών ή με την αίσθηση ότι κάποιος δεν εκτιμάται όσο θα ήθελε. «Μπορεί να αρχίσει λόγω ανισορροπιών στη σχέση, όπως όταν ο ένας σύντροφος επωμίζεται μεγαλύτερο ψυχικό βάρος, είτε αυτό αφορά την ανατροφή των παιδιών είτε τα οικονομικά είτε τις δουλειές του σπιτιού», δήλωσε η θεραπεύτρια ζευγαριών και coach σχέσεων Σαμάνθα Μπερνς.

Η αγανάκτηση μπορεί να εκδηλωθεί με τρόπους που δεν είναι πάντα εμφανείς. Γι’αυτό και το HuffPost ζήτησε από τη Χόφμαν, τη Μπερνς και άλλους ειδικούς να μοιραστούν μερικά ύπουλα σημάδια αγανάκτησης μέσα στις σχέσεις.

Αλλαγές στην Επικοινωνία



Οι αλλαγές στην επικοινωνία έχουν κάποια συγκεκριμένα σημάδια. Για παράδειγμα, αν υπάρξει περισσότερος σαρκασμός, ένταση, υπαινιγμοί, ειρωνικά γελάκια. Όλα αυτά είναι σημάδια αγανάκτησης. Μπορεί επίσης να υπάρχει κακή διάθεση ή σύντομες, κοφτές απαντήσεις που διακόπτουν τη συζήτηση.

«Τα σημάδια αγανάκτησης μπορεί να είναι ύπουλα: μικρές λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές, όπως eye-rolling, αναστεναγμοί, επικριτικά σχόλια, έλλειψη σεβασμού ή εκτίμησης για τις απόψεις και πράξεις του άλλου, και συνεχής απαξίωση, που με τον καιρό συσσωρεύονται και κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις», εξηγεί η Burns.

«Κρατάτε σκορ»

Πόσα λάθη έκανε ο ένας και πόσα ο άλλος. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι πλέον νιώθεις τρομερή αγανάκτηση. Έχουν προηγηθεί περιστατικά που σε έχουν κουράσει. «Κάποιος μπορεί να επαναφέρει συχνά παλιά παράπονα, να εστιάζει στο “ο ένας έκανε αυτό, ο άλλος έκανε το άλλο”», ανέφερε η Mabel Yiu, θεραπεύτρια ζευγαριών και διευθύντρια του Women’s Therapy Institute.

Παράπονα πίσω από την πλάτη του άλλου

Εκτός από τα παράπονα που εκφράζεις στον ίδιο τον σύντροφο, το πώς μιλάς γι’ αυτόν στους άλλους μπορεί να είναι ένδειξη αγανάκτησης.«Μήπως παραπονιέστε πίσω από την πλάτη του/της; Υποθέτετε το χειρότερο αντί για το καλύτερο σε κάθε διαφωνία;», ρώτησε η Ross.

Το να εκτονώνεσε πού και πού με φίλους είναι φυσιολογικό, αλλά αν είναι σε υπερβολικό βαθμό, ίσως αποτελεί ένδειξη βαθύτερου προβλήματος.«Όταν κάποιος νιώθει αγανάκτηση, συχνά έχει λιγότερη ενσυναίσθηση για τον σύντροφό του», είπε η ψυχολόγος Ρέιτσελ Νιντλ.

Ξεσπάσματα ή Ψυχρότητα

«Η αγανάκτηση είναι πονηρή, συχνά μεταμφιέζεται σε θυμό», είπε η Χένρι και πρόσθεσε. «Μπορεί να νομίζετε ότι θυμώνετε επειδή δεν άδειασε το πλυντήριο πιάτων, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τη συσσώρευση ανεκπλήρωτων προσδοκιών».

Η αγανάκτηση μπορεί να οδηγήσει σε έντονα ξεσπάσματα ή ψυχρή συμπεριφορά, καθώς τα καταπιεσμένα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Μην τα αποδίδεις απλά σε θυμό ή θλίψη. «Ίσως βλέπετε περισσότερους καβγάδες για μικροπράγματα που πάντα γυρνάνε σε κάποιο μεγαλύτερο, παλιότερο θέμα. Νιώθετε πίεση και έντονο στρες», δήλωσε η Alysha Jeney, θεραπεύτρια σχέσεων.