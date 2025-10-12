Τελικά τα γαλακτοκομικά προκαλούν φλεγμονή;

Τι ισχύει για τα γαλακτοκομικά και τη φλεγμονή.

Η φλεγμονή είναι μια διαδικασία για την οποία οι γιατροί και οι ερευνητές έχουν μάθει πολλά περισσότερα τα τελευταία χρόνια, με ένα πράγμα να γίνεται σαφές: Η φλεγμονή παίζει ρόλο σε σχεδόν κάθε χρόνια πάθηση, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, των γαστρεντερικών διαταραχών, των αυτοάνοσων νοσημάτων, των μεταβολικών νοσημάτων και των ψυχικών ασθενειών. Επομένως, είναι λογικό να προσπαθήσετε να αυξήσετε την πρόσληψη αντιφλεγμονωδών τροφών και να μειώσετε την πρόσληψη φλεγμονωδών, προκειμένου να παραμείνετε υγιείς. Αλλά προκαλούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα φλεγμονή; Πολλοί πιστεύουν ότι ναι, αλλά η απάντηση είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο περίπλοκη από αυτό.

Προκαλούν τα γαλακτοκομικά φλεγμονή;

Είναι σημαντικό να το δηλώσω εξαρχής: Εκτός αν έχετε αλλεργία στα γαλακτοκομικά, δεν υπάρχει έρευνα που να υποδηλώνει ότι τα γαλακτοκομικά προκαλούν φλεγμονή στο σώμα. Έχω ακούσει ισχυρισμούς ότι τα γαλακτοκομικά προκαλούν φλεγμονή, αλλά από επιστημονικής άποψης, αυτό δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα γαλακτοκομικά τρόφιμα όπως το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή.

Δεν είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα ίδια, ωστόσο, με τα τρόφιμα και τη φλεγμονή, αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι αυτά που ονομάζονται τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Αυτά συμβαίνουν όταν οι πρωτεΐνες ή τα λίπη συνδυάζονται με ζάχαρη στην κυκλοφορία του αίματος. Δεδομένου ότι όλοι έχουμε ζάχαρη στην κυκλοφορία του αίματός μας όλη την ώρα, τα AGEs μπορούν να εμφανιστούν όταν τρώμε οτιδήποτε περιέχει λίπος ή πρωτεΐνη, που είναι σχεδόν τα πάντα. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Antioxidants εξηγεί ότι τα υψηλά επίπεδα AGEs στο σώμα μπορούν να αυξήσουν τη χρόνια φλεγμονή και σχετίζονται με μια σειρά από ασθένειες.

Το γάλα κατευθείαν από την αγελάδα έχει AGEs, αλλά τα επίπεδα είναι πολύ χαμηλότερα από, ας πούμε, τα ψητά λαχανικά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το συμπυκνωμένο γάλα, καθώς και τα σκληρά ή παλαιωμένα τυριά μπορεί να έχουν περισσότερα AGEs από άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, είπε. Τα ζυμωμένα όπως το γιαούρτι και το κεφίρ έχουν ενώσεις που μειώνουν αυτά τα AGEs.

Για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο το θέμα, τα υποπροϊόντα των προϊόντων που παράγουν AGE μπορούν να επηρεάσουν τα βακτήρια του εντέρου ώστε να παρέχουν αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα γαλακτοκομικά θα μπορούσαν ενδεχομένως να ακυρώσουν τις δικές τους φλεγμονώδεις ιδιότητες υποστηρίζοντας την παραγωγή νέων ενώσεων που καταπολεμούν τη φλεγμονή στο έντερο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες επιφυλάξεις. Εάν έχετε δυσανεξία ή αλλεργία στα γαλακτοκομικά, είναι πιθανό τα γαλακτοκομικά να σας προκαλέσουν σωματική φλεγμονή.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε γαλακτοκομικά προϊόντα

Οι πραγματικές αλλεργίες στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα είναι πιο συχνές στα παιδιά παρά στους ενήλικες, αλλά είναι πιθανό να έχετε αλλεργία στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ως ενήλικας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας (ACAAI), τα συμπτώματα μιας αλλεργίας στο γάλα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κνίδωση

Στομαχικές διαταραχές

Έμετος

Αιματηρή κακά

Αναφυλαξία, μια σπάνια και δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση που επηρεάζει την αναπνοή

Ωστόσο, η δυσανεξία στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πιο συχνή - ειδικά καθώς μεγαλώνετε. Η πάθηση εμφανίζεται όταν έχετε πολύ λίγη ποσότητα ενός ενζύμου που ονομάζεται λακτάση στο λεπτό έντερο, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη πέψη της ζάχαρης (λακτόζης) στο γάλα. Εάν έχετε δυσανεξία, μπορεί να εμφανίσετε φούσκωμα, κοιλιακή δυσφορία, αέρια και την πιθανότητα διάρροιας αμέσως μετά την κατανάλωση γαλακτοκομικού προϊόντος.

Συμβουλές για δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά

Οι δίαιτες χωρίς γαλακτοκομικά είναι σχετικά συνηθισμένες, όμως υπάρχουν μερικά θρεπτικά συστατικά που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα αν αποφύγετε αυτήν την ομάδα τροφίμων. Τα γαλακτοκομικά αποτελούν κύρια πηγή ασβεστίου και βιταμίνης D. Εάν λοιπόν επιλέξετε να αποκλείσετε τα γαλακτοκομικά, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αυτά τα θρεπτικά συστατικά από άλλες πηγές, όπως εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα, φυλλώδη λαχανικά ή ψάρια. Η παρακολούθηση της πρόσληψης πρωτεϊνών και βιταμίνης Β12 , ειδικά για τους χορτοφάγους, είναι επίσης απαραίτητη.

Αν ανησυχείτε ότι τα γαλακτοκομικά μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σας προσφέρει εξατομικευμένες οδηγίες για να σας βοηθήσει στα επόμενα βήματα. Ωστόσο, αν δεν έχετε παρατηρήσει συμπτώματα που να συνδέονται με την κατανάλωση γαλακτοκομικών, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τον κίνδυνο εμφάνισης σωματικής φλεγμονής από αυτά.