Θέλεις να ζήσεις περισσότερο; 3 στρατηγικές που συνδέονται με τη μακροζωία και την ευζωία

Πώς να πετύχεις τη ευζωία και μακροζωία με τρία απλά βήματα. Ξεκίνα από σήμερα.

Η σύγχρονη ζωή είναι γεμάτη απαιτήσεις, άγχος, συνεχείς προκλήσεις και κάπου μέσα σε όλα αυτά, η φροντίδα του εαυτού μας περνά σε δεύτερη μοίρα. Όμως, για να έχουμε ενέργεια, διάθεση και ποιότητα ζωής, χρειάζεται να στραφούμε προς μια πιο ολιστική προσέγγιση της υγείας μας. Η μακροζωία και η ευζωία είναι δύο λέξεις που μας αφορούν όλους. Δεν αρκεί να μην είμαστε άρρωστοι. Στόχος μας πρέπει να είναι να νιώθουμε καλά με το σώμα, το μυαλό και την ψυχή μας.

Τα καλά νέα είναι, πως υπάρχουν απλά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να έρθουμε πιο κοντά σε αυτή τη συνολική ευεξία. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με συγκέντρωση και πρόθεση να κάνουμε τη διαφορά. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας και ακόμα κι αν για κάποιους αυτή η αλλαγή φαίνεται «βουνό», τίποτα δεν είναι ανέφικτο, αν το θέλεις πραγματικά.

Παρακάτω θα δεις 3 βασικές πρακτικές που μπορούν να σου χαρίσουν το πιο πολύτιμο δώρο: μια καλύτερη και πιο γεμάτη ζωή.

3 συμβουλές για να εξασφαλίσεις μακροζωία και ευζωία

#1 Άκου τι σου λέει το σώμα σου

Όλοι έχουμε βιώσει δύσκολες στιγμές, που επιλέγουμε να τις «θάψουμε» βαθιά. Μπορεί ο νους να τις ξεχνά, όμως το σώμα όχι. Η επιστήμη δείχνει πως το τραύμα μπορεί να «αποθηκευτεί» στο σώμα: στους ιστούς, τα νεύρα, ακόμη και σε σημεία που δεν συνειδητοποιούμε. Το σώμα κρατάει μνήμη και αυτή η μνήμη μπορεί να επηρεάζει την υγεία μας για χρόνια.

Έρευνες σε θεραπείες όπως το Somatic Experiencing δείχνουν, ότι όταν αρχίζουμε να δίνουμε σημασία στα του σώματος και να τα αναγνωρίζουμε, μειώνονται τα συμπτώματα του τραύματος. Άρχισε, λοιπόν, να παρατηρείς τα «μηνύματα» που σού στέλνει το σώμα σου. Μάθε να ακούς με προσοχή. Σιγά σιγά θα καταλάβεις τι σε βοηθά και τι όχι.

#2 Να είσαι ανοιχτός σε διαφορετικούς τρόπους θεραπείας

Δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να «θεραπευτεί» κανείς. Μπορεί να σου ταιριάζει η κλασική ιατρική, η φυσικοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία, το μασάζ, η σωστή διατροφή ή κάτι πιο πνευματικό. Κάποιοι βρίσκουν ανακούφιση μέσα από τον συνδυασμό πολλών πρακτικών. Μην απογοητεύεσαι αν κάτι δεν λειτουργήσει αμέσως. Δώσε χρόνο, δοκίμασε, ψάξε - αξίζεις πραγματικά κάθε προσπάθεια.

#3 Φρόντισε ολόκληρο τον εαυτό σου

Όταν εμφανίζεται ένα σύμπτωμα, δεν αφορά μόνο στο σημείο του σώματος που «πονά». Η υγεία μας σχετίζεται με τέσσερις βασικούς τομείς: το σώμα, τα συναισθήματα, την ενέργεια και το πνεύμα. Είναι σημαντικό να μάθεις να ξεχωρίζεις τον εγκέφαλο από το νου. Ο εγκέφαλος είναι το «μηχάνημα», το όργανο. Ο νους είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές σου. Όταν κατανοήσεις αυτή τη διαφορά, θα μπορέσεις να θεραπεύσεις πιο ουσιαστικά τόσο το σώμα όσο και την ψυχική υγεία σου.

Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να πετύχεις τη μακροζωία και την ευζωία, αλλά υπάρχει δρόμος. Παρατήρησε τις ανάγκες σου, στρέψε το βλέμμα σου εσωτερικά και αντιμετώπισε τον εαυτό σου ολιστικά - όχι ως σύνολο προβλημάτων, αλλά ως σύνολο δυνατοτήτων.

