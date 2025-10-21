Δεν θέλεις να μιλάς στο τηλέφωνο; 10 μη προβλέψιμοι λόγοι που συμβαίνει αυτό

Το ποσοστό των ανθρώπων, που αποφεύγει να μιλάει στο τηλέφωνο, έχει τις περισσότερες φορές συγκεκριμένους λόγους. Και δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι.

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, που η επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Σωστά; Σωστά. Οι περισσότεροι από εμάς, προτιμάμε να στείλουμε μήνυμα ή ακόμα και e-mail, είτε πρόκειται για κάποιο προσωπικό είτε για κάποιο επαγγελματικό ζήτημα, αντί να καλέσουμε τον αριθμό και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Η άνθιση των social media έφερε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην επαφή και συναναστροφή των ανθρώπων, αφού όλα γίνονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα μέσω μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών). Και μπορεί να πιστεύεις πως αυτή η τάση αφορά περισσότερο στους GenZ, αλλά όχι: και οι millennials ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, υπάρχουν σοβαροί λόγοι πίσω από αυτή τη μαζική μετατόπιση των νέων, που αλλάζει ριζικά το πεδίο γύρω από την επικοινωνία. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν φαίνονται. Σίγουρα, αν ρωτήσεις κάποιον, γιατί επιλέγει να στείλει μηνύματα, αντί να πάρει τηλέφωνο, θα σου απαντήσει αμέσως, πως δεν έχει αρκετό χρόνο. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, τα άτομα που αποφεύγουν με κάθε τρόπο να πάρουν τηλέφωνο, φέρουν τους παρακάτω προβληματισμούς, φοβίες ή ανασφάλειες. Πρόκειται για ζητήματα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας, που «εκθέτουν» τον εαυτό τους σε μια κατάσταση, που δεν είναι καθόλου φιλική και ασφαλής.

Pexels

10 λόγοι που κάποιος απεχθάνεται να πάρει τηλέφωνο

#1 Κάθε φορά που μιλούν στο τηλέφωνο, νιώθουν άγχος - χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος.

#2 Φοβούνται μήπως κριθούν για τα λεγόμενά τους.

#3 Δεν έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν όσα θα πουν.

#4 Νιώθουν πίεση.

#5 Η τηλεφωνική επικοινωνία τους προκαλεί αμηχανία.

#6 Θέλουν να αποφύγουν τις απρόβλεπτες διακοπές.

#7 Δεν θέλουν να βρεθούν σε δύσκολη θέση.

#8 Νιώθουν φόβο μην αποκαλυφθούν τα συναισθήματά τους.

#9 Είναι πιο εσωστρεφείς.

#10 Θεωρούν πως είναι χάσιμο χρόνου.