7 κανόνες για να δείχνετε πιο δυναμικοί σε κάθε φωτογραφία, σύμφωνα με posing experts

Η Κρίστιν Μπούζαν, ως posing expert, aποκαλύπτει τα μυστικά πίσω από τις πόζες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να ποζάρουν μπροστά στην κάμερα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συχνά νιώθουμε αμήχανα, συρρικνωνόμαστε και προσπαθούμε απλώς «να τελειώνει». Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό στη στάση του σώματος που έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να δείχνουν και να αισθάνονται όμορφα στις φωτογραφίες τους, η επιτυχία μιας εικόνας δεν εξαρτάται μόνο από τον φακό, αλλά κυρίως από τη γλώσσα του σώματος.

«Η φωτογραφία είναι ένα μέσο δύο διαστάσεων. Για να δημιουργήσουμε βάθος και δυναμισμό, χρειάζεται να τοποθετούμε το σώμα με συγκεκριμένους τρόπους»,

εξηγεί η Κρίστιν Μπούζαν, αναγνωρισμένη διεθνώς ως posing expert και ιδρύτρια του Photogenic Bootcamp, σημειώνοντας ότι μικρές προσαρμογές μπορούν να μεταμορφώσουν την εικόνα μας.

Το πρώτο βήμα είναι η σωστή στάση. Όταν νιώθουμε αμήχανα, οι ώμοι μας πέφτουν και τα άκρα “κολλούν” στο σώμα, κάτι που κάνει τη φιγούρα να φαίνεται άκαμπτη. Η λύση; Φανταστείτε ένα αόρατο κορδόνι που σας τραβά απαλά προς τα πάνω, ώστε να επιμηκύνεται το σώμα και να ανοίγει το στήθος.

Ο δεύτερος κανόνας είναι η γωνία του σώματος: στραφείτε περίπου 45 μοίρες από τον φακό για να δημιουργήσετε σχήμα και βάθος. Παράλληλα, μετατοπίστε το βάρος σας στο ένα πόδι· έτσι το σώμα δείχνει πιο φυσικό και χαλαρό.

Τα χέρια παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Αντί να δείχνετε την παλάμη ή το πίσω μέρος, στρέψτε τον αντίχειρα ή το μικρό δάχτυλο προς την κάμερα για μια πιο λεπτή και κομψή γραμμή.

Για το πρόσωπο, δοκιμάστε να σπρώξετε ελαφρώς το μέτωπο προς τον φακό, επιμηκύνει τον λαιμό και δίνει αίσθηση σύνδεσης. Επίσης, γυρίστε το κεφάλι ελαφρά στο πλάι για να αποφύγετε την απόλυτη συμμετρία, που συχνά φαίνεται άκαμπτη.

Και τέλος, ο πιο... αναπάντεχος κανόνας: σταματήστε να λέτε “τυρί”. Λέξεις όπως «χρήματα», «γιόγκα» ή «γεια» ανεβάζουν φυσικά τις γωνίες του στόματος και χαρίζουν πιο αυθεντικό χαμόγελο.

Όπως τονίζει: «Ο καθένας μπορεί να τραβήξει μια υπέροχη φωτογραφία. Το μυστικό είναι να μάθει να συνεργάζεται με το σώμα του και την κάμερα — για να αντικατοπτρίζει την πραγματική του αυτοπεποίθηση».