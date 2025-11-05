Δεν ξέρεις, αν έκανες καλή πρώτη εντύπωση; 5 μικρά σημάδια που πρέπει να προσέξεις
JTeam
5 Νοεμβρίου 2025
Όταν βρισκόμαστε σε ένα καινούργιο περιβάλλον και καλούμαστε να συναναστραφούμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, είναι λογικό να αγχωνόμαστε. Η πρώτη γνωριμία είναι κάθε φορά το ίδιο δύσκολη - και ενίοτε αμήχανη - ειδικά, αν ανήκεις στη μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Το πώς θα εμφανιστείς, το πώς θα μιλήσεις, το πώς θα φανείς και το τι θα φορέσεις, είναι ερωτήματα που ενδέχεται να τριγυρνούν για ημέρες στο κεφάλι σου. Ωστόσο, πρέπει πάντα να θυμάσαι πως ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό.
Η πρώτη εντύπωση είναι λογικό να μας ενδιαφέρει όλους. Δεν είναι μικρός ο αριθμός των ερευνών που επιβεβαιώνει πως η αρχική γνωριμία και η πρώτη καλησπέρα, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη γνώμη που θα σχηματίσει κάποιος τρίτος για το άτομό σου. Ακόμα κι αν θεωρείς, βέβαια, πως έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Γενικότερα, το να κυνηγάς την αρτιότητα και την τελειότητα, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Είσαι μια μοναδική προσωπικότητα και αυτή η μοναδικότητά σου είναι που σε ξεχωρίζει από ο,τιδήποτε άλλο σε αυτόν τον πλανήτη. Κάθε φορά, λοιπόν, που πρέπει να συστήσεις τον εαυτό του - είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους - να θυμάσαι πόσο υπέροχος είσαι. Τώρα, αν θέλεις να γνωρίζεις, αν έκανες καλή εντύπωση ή όχι, μπορείς να διαβάσεις την παρακάτω λίστα. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες, που θα σου δώσουν την απάντηση που αναζητάς.
5 συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως έκανες καλή πρώτη εντύπωση
- #1 Χαμογελούν και ακόμα καλύτερα γελούν: Ένα τυπικό χαμόγελο διαφέρει πολύ από ένα χαμόγελο που προέρχεται από την καρδιά και μαρτυρά ικανοποίηση και ευχαρίστηση.
- #2 Κρατούν οπτική επαφή: Αυτό το ασήμαντο για κάποιους χαρακτηριστικό, μπορεί να εκδηλώνει συμπάθεια και αποδοχή. Συνήθως εκείνοι που κρατούν οπτική επαφή, τρέφουν ενδιαφέρον για το άτομο που στέκεται απέναντί τους.
- #3 Διατηρούν χαμηλό προφίλ, δίνοντάς σου, παράλληλα, χώρο στον χώρο τους: Το να κάνεις κάποιον να νιώσει άνεση και ασφάλεια στον χώρο σου, δεν είναι εύκολο. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει πως ενδιαφέρεσαι πραγματικά για το πώς νιώθει κατά τη διάρκεια της συνάντησής σας.
- #4 Ξεκινούν νέα θέματα συζήτησης: Επιθυμούν να παρατείνουν την κουβέντα και έτσι, θέτουν στο τραπέζι νέα ζητήματα προς ανάλυση. Όχι, δεν θέλουν να σε ταλαιπωρήσουν, απλώς να σε καταλάβουν περισσότερο.
- #5 Κατανοούν τα συναισθήματα: Να είσαι βέβαιος πως έκανες καλή εντύπωση, αν ο συνομιλητής σου έδειχνε ενδιαφέρον και κατανόηση ως προς τα συναισθήματά σου. Μόνο όσοι νοιάζονται πραγματικά, μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν, βγαίνοντας από τα καλούπια και τα κουτάκια της δουλειάς.
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.