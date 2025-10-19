5 σημάδια ότι πάσχεις από “σύνδρομο κατωτερότητας”, σύμφωνα με ψυχολόγους

Δεν πρόκειται απλώς ανασφάλεια. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ύπουλο και, ναι, πιο συνηθισμένο απ’ όσο νομίζεις.

Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι δεν είσαι «αρκετός»; Ότι οι άλλοι έχουν κάτι που εσύ δεν έχεις, είτε αυτό λέγεται επιτυχία, εμφάνιση, αυτοπεποίθηση ή απλώς τύχη; Αν αυτή η αίσθηση κατωτερότητας σε ακολουθεί σαν σκιά, ίσως δεν πρόκειται απλώς για μια παροδική φάση ανασφάλειας, αλλά για κάτι βαθύτερο: το σύνδρομο κατωτερότητας. Είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζεις και σίγουρα πολύ επιβαρυντικό για την ψυχολογία κάθε ατόμου.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί ψυχικής υγείας, δεν πρόκειται για διάγνωση, αλλά για ένα συνεχές μοτίβο αρνητικής εικόνας προς τον εαυτό μας, που διαμορφώνεται συχνά από την παιδική ηλικία, όταν μεγαλώνουμε με αυστηρή κριτική, υπερβολικές απαιτήσεις ή συνεχόμενες συγκρίσεις. Το αποτέλεσμα; Μια εσωτερική φωνή που σε μειώνει, σε αμφισβητεί και σε σαμποτάρει, χωρίς διακοπές. Ό,τι κι αν γίνει - ακόμα και τις καλύτερες ημέρες της ζωής σου - υπάρχει εκεί, για να σε προσγειώνει απότομα στο έδαφος.

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από το σύνδρομο κατωτερότητας, ωστόσο τα σημάδια είναι τρανταχτά και «φωνάζουν» από μόνα τους. Αναρωτιέσαι αν σε αφορά; Δες παρακάτω τα πιο συνηθισμένα σημάδια.

5 συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως έχεις σύνδρομο κατωτερότητας

1. Δυσκολεύεσαι να δεχτείς κομπλιμέντα, γιατί δεν τα πιστεύεις

Όταν κάποιος σε επαινεί για τη δουλειά σου, την εμφάνισή σου ή τον χαρακτήρα σου, το μυαλό σου αυτόματα αντιδρά με άρνηση: «Απλά το λέει από ευγένεια», «Δεν είναι κάτι σπουδαίο», «Αν ήξερε την αλήθεια…». Αυτή η αντίδραση δεν αποτελεί σημάδι ότι δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την αξία σου, ακόμα και όταν σου τη δείχνουν.

2. Κριτικάρεις τον εαυτό σου και είσαι απόλυτος

Κάθε λάθος μεταφράζεται σε απόδειξη αποτυχίας: «Πάντα τα χαλάω όλα», «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά», «Δεν θα τα καταφέρω ποτέ». Αυτές οι απόλυτες σκέψεις είναι χαρακτηριστικές του συνδρόμου κατωτερότητας και τροφοδοτούν έναν φαύλο κύκλο χαμηλής αυτοεκτίμησης.

3. Βλέπεις την παραμικρή παρατήρηση ως απόρριψη

Ένα απλό σχόλιο στη δουλειά ή μια ήπια παρατήρηση από φίλο/σύντροφο/αδερφό σε επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Αντί να το δεις ως εποικοδομητική κριτική, νιώθεις ότι απέτυχες, ότι δεν είσαι αρκετός, ότι σε απορρίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ταυτίσει την αξία σου με την τελειότητα, γεγονός που σε εγκλωβίζει μέσα σε καλούπια.

4. Οι επιτυχίες των άλλων σου θυμίζουν τι (νομίζεις ότι) σου λείπει

Αντί να χαρείς για τη φίλη σου που πήρε προαγωγή ή για τον συνάδελφο που αγόρασε σπίτι, αισθάνεσαι μικρός, ανεπαρκής, πίσω. Το σύνδρομο κατωτερότητας σε κάνει να μεταφράζεις τις επιτυχίες των άλλων σαν αποδείξεις της δικής σου αποτυχίας.

5. Ζεις για την αποδοχή των άλλων

Αν προσπαθείς υπερβολικά να είσαι αρεστός, να μην δυσαρεστείς κανέναν, να παίρνεις επιβεβαίωση για κάθε απόφαση ή πράξη σου, τότε ίσως έχεις εναποθέσει την αξία σου στα μάτια των άλλων. Και όταν δεν παίρνεις αυτή την αποδοχή, καταρρέεις εσωτερικά.

