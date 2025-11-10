Ο καφές τελικά κάνει καλό στην καρδιά; Νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε

Ο καφές, σε λογικές ποσότητες, μπορεί τελικά να είναι ευεργετικός για την καρδιά

Έχουμε διαβάσει πραγματικά πολλές μελέτες σχετικά με τα οφέλη ή τις συνέπειες του καφέ στην υγεία μας. Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί προειδοποιούν ότι η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει ταχυπαλμίες και να επιδεινώσει τις καρδιακές αρρυθμίες. Όμως μια νέα μελέτη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, μία κλινική δοκιμή με την ονομασία Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) (ευρηματική ονομασία όσο να πεις), έδειξε πως η μέτρια κατανάλωση καφέ ενδέχεται να προστατεύει από την εμφάνιση ή την υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής - μιας πάθησης που προκαλεί αίσθημα παλμών και μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Νέα Ορλεάνη, περιλάμβανε 200 ασθενείς με επίμονες αρρυθμίες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έπινε τουλάχιστον έναν καφέ την ημέρα, ενώ η άλλη απείχε εντελώς από την καφεΐνη.

Μετά από έξι μήνες, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι κατανάλωναν καφέ είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο επανεμφάνισης της αρρυθμίας - 47% έναντι 64% στην ομάδα αποχής. Επιπλέον, καθυστέρησαν περισσότερο μέχρι να βιώσουν το πρώτο νέο επεισόδιο.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καρδιολόγος Γκρέγκορι Μάρκους από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο NBC News ότι τα στοιχεία «δείχνουν πόσο προστατευτική μπορεί να είναι η καφεΐνη για την πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής». Ωστόσο, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί: η έρευνα δεν παρακολούθησε τη διατροφή ή τη σωματική άσκηση των συμμετεχόντων, ενώ δεν συνυπολόγισε άλλες πηγές καφεΐνης, όπως το τσάι ή τα αναψυκτικά.

Η καρδιολόγος Johanna Contreras από το Mount Sinai Fuster Heart Hospital της Νέας Υόρκης υπογράμμισε πως, αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, δεν σημαίνει ότι ο καφές λειτουργεί σαν «φαρμακο». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αν έχεις κολπική μαρμαρυγή, μπορείς να πιεις ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί και να είσαι απολύτως καλά, αρκεί να το κάνεις με μέτρο».

Εν κατακλείδι, αντί να θεωρείται απαγορευμένος, ο καφές φαίνεται πως, σε λογικές ποσότητες, μπορεί να είναι ουδέτερος ή ακόμα και ευεργετικός για την καρδιά.