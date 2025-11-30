Το 60% των ενηλίκων σιχαίνεται να κάνει ένα πράγμα που όλοι προσποιούμαστε ότι μας αρέσει

Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο να το μαντέψεις.

Ας είμαστε ειλικρινείς: όντες ενήλικες υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητά μας που ενώ δεν μας γεμίζουν, εξακολουθούμε να τα κάνουμε. Άλλοτε γιατί πρέπει, άλλοτε γιατί είναι κομμάτι της ρουτίνας μας και άλλοτε γιατί δεν μπορούμε να παραδεχτούμε - ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό - ότι δεν τα αντέχουμε. Μια μελέτη, που ήρθε στο φως από μια αμερικανική εταιρεία έρευνας καταναλωτών, το Pew Research Center, επιβεβαιώνει πως τα πράγματα μετά τα 30 δεν είναι ακριβώς όπως τα φανταζόμασταν στα 15.

Η έξοδος ως «υποχρέωση» και η ανάγκη για προσωπικό χρόνο

Σύμφωνα με τα δεδομένα 2.000 συμμετεχόντων, ηλικίας 18 - 54 ετών, το 60% των ενηλίκων στην Αμερική μπορεί να επινοήσει εκατομμύρια δικαιολογίες για να αποφύγει να κάνει αυτό το ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό; Η έξοδος. Ναι, ναι καλά διάβασες. Περίπου 3 στους 5 ενήλικες σιχαίνονται να βγαίνουν έξω και είναι διατεθειμένοι να ακυρώσουν οποιοδήποτε σχέδιο, αρκεί να μείνουν ξαπλωμένοι στον καναπέ τους. Αν νιώθεις ταύτιση, μην ντραπείς να το παραδεχτείς.

Όπως υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ατόμων αισθάνεται ενοχές και τύψεις, που ακυρώνει τις εξόδους του προκειμένου να μείνει σπίτι, ωστόσο αυτή η απόφαση φαίνεται να είναι μονόδρομος για την ψυχοσύνθεσή του. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Yelp Eat24 , έθεσε σε ενήλικες ερωτήσεις για το πώς τους αρέσει να παιρνούν τον ελεύθερο χρόνο τους κι αν ποτέ έχουν χρησιμοποιήσει δικαιολογίες για να μην βγουν έξω με τους φίλους τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, λοιπόν, παραδέχτηκε πως επινοεί ψέματα για να αποφύγει τη βραδινή έξοδο και αντί αυτής προτιμά να χαλαρώσει στον καναπέ, να κάνει δουλειές ή να «λιώσει» στο Netflix.

Σε μια εποχή που όλα γύρω μας τρέχουν με ταχύτητα φωτός, οι ειδικοί παρατηρούν πως η πλεινότητα των ανθρώπων επιθυμεί να πάρει λίγο χρόνο με τον εαυτό του και να ηρεμήσει στο σπίτι του, αντί να δώσει το «παρών» σε κάποια κοινωνική μάζωξη ή να βγει σε κάποιο μπαρ. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το American Time Use Survey το 2015, οι μελετητές διαπίστωσαν πως πολλοί άνθρωποι αφιέρωναν μόλις 41 λεπτά της ημέρας τους σε κοινωνικές συναναστροφές - χρόνος που θεωρείται ελάχιστος σε σχέση με τις 24 ώρες που έχει η κάθε ημέρα.

Η παραμονή στο σπίτι ειναι μια σύγχρονη στρατηγική ισορροπίας

Τα στοιχεία των ερευνών καταδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό ενηλίκων στρέφεται συνειδητά προς πιο ήσυχες μορφές ψυχαγωγίας, επιλέγοντας τον χρόνο στο σπίτι έναντι των κοινωνικών εξόδων. Η προτίμηση αυτή συνδέεται συχνά με την ανάγκη για ανάπαυση, μετά από μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις και περιορισμένη ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως έλλειψη κοινωνικότητας, αλλά ως προσπάθεια διατήρησης της ψυχικής ισορροπίας. Σε έναν κόσμο όπου οι ρυθμοί επιταχύνονται διαρκώς, η επιλογή της παραμονής στο σπίτι φαίνεται να λειτουργεί ως τρόπος αναπλήρωσης δυνάμεων, ηρεμίας και χαλάρωσης. Αν, λοιπόν, ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Είμαστε πολλοί.