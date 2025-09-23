Οι ενήλικες περνάμε 88 μέρες τον χρόνο μπροστά κινητό μας. Πόσο θλιβερό το θες;

Και δεν το λέμε εμείς, παγκόσμια έκθεση το λέει

Ένας χρόνος έχει 365 μέρες. Και ο μέσος ενήλικας περνάει 88 από αυτές τις ημέρες κολλημένος στο κινητό του. Πόσο θλιβερό το θέλεις; Ναι. Και δεν το λέμε εμείς, παγκόσμια έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Heineken το λέει. Είναι τρομακτικά τα νέα; Είναι. Πρέπει να τα ξέρουμε; Πρέπει. Θα είναι αυτή η έκθεση αρκετή για να μας κάνει να πετάξουμε το κινητό μας αμέσως στα σκουπίδια; Όχι. Αστεία πράγματα.

Για αρχή, ας μιλήσουμε για τη μελέτη: Διεξήχθη από ερευνητές της OnePoll. Η ομάδα παρακολούθησε 17.000 ενήλικες σε διάφορες χώρες και ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Γερμανίας, του Βιετνάμ και των ΗΑΕ. Στο συμπέρασμα της έκθεσης, αναφέρεται ότι ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου 5 ώρες και 48 λεπτά την ημέρα στο κινητό του. Όταν αθροίζονται και οι 12 μήνες, ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με 88 ημέρες ή περίπου το 1/4 ολόκληρου του ημερολογιακού έτους.

Επίσης (εντάξει αυτό δεν μας εκπλήσσει), η έκθεση κατέληξε στο ότι οι ενήλικες της Γενιάς Ζ περνούν τον περισσότερο χρόνο στο κινητό, συγκεντρώνοντας πάνω από 6:30 μπροστά σε οθόνες. Ανησυχητικά, ένας στους δέκα (10%) παραδέχεται ότι είναι κολλημένος στην οθόνη του κινητού για πάνω από 12 ώρες την ημέρα. Ενώ οι μισοί ενήλικες αισθάνονται ότι η κοινωνική τους μπαταρία εξαντλείται από τον χρόνο που αφιερώνουν στην επικοινωνία με ανθρώπους στο διαδίκτυο, αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε σχεδόν 62% μεταξύ της Gen Z.

Από το 2010, ο χρόνος που περνάμε στο κινητό έχει διπλασιαστεί. Περαιτέρω ανάλυση από την παγκόσμια ερευνητική εταιρεία Statista διαπίστωσε ότι ο χρόνος που αφιερώνουμε στην κοινωνικοποίηση έχει μειωθεί κατά 35% τα τελευταία 24 χρόνια, με τον χρόνο που αφιερώνουμε στα τηλέφωνά μας να έχει υπερδιπλασιαστεί (αυξημένος κατά 54%) από τη δημιουργία εφαρμογών όπως το Instagram και το Snapchat το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Η έκθεση της Heineken διαπίστωσε ότι το 32% των ανθρώπων μερικές φορές αναβάλλει την πραγματοποίηση σχεδίων με φίλους λόγω της ψηφιακής υπερφόρτωσης, ενώ το 18% δεν μπορεί καν να σκεφτεί να οργανώσει σχέδια.

E, κρίμα δεν είναι;