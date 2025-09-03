H Gen Z γερνάει πιο γρήγορα από τους millennials. Και υπάρχει λόγος

Έχει να κάνει με τα γονίδια ή καμία σχέση;

Αν είσαι 27 ετών και κάτω και αισθάνεσαι ότι με κάποιον τρόπο φαίνεσαι μεγαλύτερος από την ηλικία σου, δεν είναι μόνο στο μυαλό σου. Ισχύει. Μπορεί η λίστα ευεξίας σου να περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει, όπως α) ρουτίνα περιποίησης 10 βημάτων, β) μπολ πρωτεΐνης, γ) γυμναστική 5 φορές τη μέρα και συνεχίζεται. Κι όμως, εξακολουθείς να εκπέμπεις μια ενέργεια μεγαλύτερης ηλικίας – σε αντίθεση με τους millennials που φαίνονται λες και πίνουν από κάποια πηγή νεότητας. Τι τρέχει;

Αρχικά, η Gen Z έχει υπερβολική επίγνωση της περιποίησης της επιδερμίδας. Κι αυτό δεν κάνει πάντα καλό. Πολλοί ξεκινούν τη χρήση προϊόντων αντιγήρανσης στις αρχές της δεκαετίας των 20 — κάνοντας ακόμα και «baby botox». Σύμφωνα με τους δερματολόγους πάντως, ο συνεχής πειραματισμός και η χρήση ισχυρών συστατικών χωρίς σωστή καθοδήγηση βλάπτουν περισσότερο παρά βοηθούν. Η υπερβολική χρήση ισχυρών δραστικών συστατικών μπορεί να αποδυναμώσει τον δερματικό φραγμό. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η Gen Z περνάει περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Το μπλε φως που εκπέμπεται από αυτές τις συσκευές διεισδύει βαθιά στο δέρμα, προκαλώντας οξειδωτικό στρες και διάσπαση του κολλαγόνου.

Η Gen Z είναι (και) συναισθηματικά εξαντλημένη

Αν ανήκεις στη Γενιά Ζ και νιώθεις/φαίνεσαι μεγαλύτερος, είναι επειδή συναισθηματικά, ψυχολογικά, είσαι εξαντλημένος. Βρίσκεσαι συνεχώς υπό πίεση να αποδώσεις, να πετύχεις, να παραμείνεις πολιτικά και συναισθηματικά συνειδητός. Σε αντίθεση με τους millennials, οι οποίοι όριζαν την ενηλικίωση μέσα από ορόσημα όπως η μετακόμιση, η εύρεση εργασίας ή ο γάμος, oι Gen Zers συχνά εξισώνουν την ενηλικίωση με οικονομική αστάθεια και τη συναισθηματική εξουθένωση. Άλλωστε, εισήλθαν στην ενηλικίωση κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας, παλεύοντας με μια κρίση ψυχικής υγείας και έναν εφιάλτη κόστους ζωής. Αυτή η ψυχολογική πίεση συχνά εμφανίζεται και στο πρόσωπό ή το σώμα τους.

Τελικά, οι millennials μάλλον έδωσαν (και δίνουν) παραπάνω χρόνο στον εαυτό τους για τα πάντα. Δεν περίμεναν να είναι συναισθηματικά εξελιγμένοι, πολιτικά συνειδητοποιημένοι και επαγγελματικά επιτυχημένοι, όλα αυτά μέχρι τα 25. Οι millennials είχαν χρόνο να κάνουν λάθη, να καταλάβουν πράγματα και να εξελιχθούν στην ενηλικίωση. Η Gen Z, αντιθέτως, συχνά νιώθει ότι πρέπει να διορθώσει τον εαυτό της μέχρι να φτάσει τα 20. Δεν γίνεται αυτό.

