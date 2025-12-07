Γιατί βλέπουμε ξανά και ξανά τις ίδιες χριστουγεννιάτικες ταινίες; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για την τάση να επιστρέφουμε κάθε χρόνο στις ίδιες αγαπημένες ταινίες για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Καθώς μπαίνουμε για τα καλά στην πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου, ένα γνώριμο σκηνικό επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε σπίτι: ανάβουν τα φωτάκια, το δέντρο λάμπει, στον καναπέ υπάρχει μια ζεστή κουβέρτα και στην τηλεόραση παίζει - ξανά - η αγαπημένη μας χριστουγεννιάτικη ταινία. Από το Home Alone μέχρι το Love Actually, πολλοί από εμάς επιλέγουμε συνειδητά (ή και ασυναίσθητα) να πατήσουμε «play» σε ιστορίες που έχουμε δει δεκάδες φορές, αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ξαναδούμε. Γιατί, όμως, το κάνουμε αυτό;

Παρόλο που η εξερεύνηση νέων εμπειριών θεωρείται σημαντική για την προσωπική εξέλιξη και τη νοητική ανάπτυξη, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια εξίσου δυνατή ανάγκη: την επιθυμία για οικειότητα. Λατρεύει την προβλεψιμότητα, τις σχέσεις που ήδη γνωρίζει καλά και την απουσία έντασης. Με άλλα λόγια, βρίσκει παρηγοριά στη γνώριμη επανάληψη.

Γιατί απολαμβάνουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά τις ίδιες ταινίες

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η επαναληπτική θέαση αγαπημένων ταινιών ή σειρών - ειδικά εκείνων που συνδέονται με ζεστές αναμνήσεις και θετικά συναισθήματα - λειτουργεί ως ένας ισχυρός μηχανισμός χαλάρωσης. Όταν ξέρουμε τι θα συμβεί, το στρες πέφτει κατακόρυφα. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να νιώθουμε ασφαλείς στο σπίτι μας, δηλαδή στο μέρος όπου γνωρίζουμε πολύ καλά - ακόμα κι αν βρισκόμαστε σε περίοδο έντασης.

Pexels

Γι’ αυτό και οι χριστουγεννιάτικες ταινίες έχουν τόσο μεγάλη δύναμη αυτή την εποχή. Δεν είναι μόνο η πλοκή, αλλά ούτε απαραίτητα η ποιότητά τους. Είναι ότι μας θυμίζουν παιδικές στιγμές, οικογενειακές παραδόσεις, μυρωδιές και εικόνες από τα πιο ανέμελα χρόνια μας. Προκειται για ένα συναισθηματικό καταφύγιο που ενεργοποιείται μόλις ακουστεί η πρώτη νότα από το soundtrack μιας γνώριμης γιορτινής σκηνής.

Η προβλεψιμότητα, τελικά, δεν είναι βαρετή. Είναι θεραπευτική. Και, ειδικά τα Χριστούγεννα, ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Εσύ ποια χριστουγεννιάτικη ταινία θα ξαναδείς φέτος για… 1056η φορά;

