Το απρόσμενο χόμπι από την εποχή των γιαγιάδων μας πρόκειται να γίνει no1 trend το 2026

Φαίνεται πως οι Millennials και οι Gen Z “μπούχτισαν” από τις οθόνες και το ατελείωτο σκρόλινγκ και αποφάσισαν να στραφούν σε πιο “υγιή” και χρήσιμα για το μυαλό χόμπι.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του και οι λίστες με τους new year’s resolutions έχουν ξεκινήσει να στήνονται, αυτή η είδηση έρχεται να μας εκπλήξει. Αν σου λέγαμε, πως ένα χόμπι από την εποχή των γιαγιάδων μας πρόκειται να επιστρέψει στη σύγχρονη πραγματικότητα, ποιο πιστεύεις πως θα ήταν αυτό; Και προειδοποιώ, πως δεν είναι ούτε το πλέξιμο, ούτε το κέντημα.

Σε μια εποχή, που η αίσθηση του χρόνου έχει χαθεί και η πλειονότητα των ανθρώπων ξοδεύει πολλές ώρες της ημέρας της μπροστά σε οθόνες, αυτό το χόμπι έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Και να, που το ρητό που υποστηρίζει πως όλα σε αυτή τη ζωή δεν είναι παρά ένας κύκλος, βγαίνει ξανά αληθινό. Σύμφωνα με το Pinterest, μια πανάρχαια συνήθεια πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της το 2026 και αυτή δεν είναι άλλη από τις χειρόγραφες επιστολές.

Unsplash

Το 2026, οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στις οθόνες και αναζητούν νέα χόμπι

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, οι Millennials και οι Gen Z έχουν μπουχτίσει από τα social media και τον κυρίαρχο ρόλο που έχει στη ζωή τους το διαδίκτυο, συνεπώς στρέφονται σε απλές και χαλαρωτικές ασχολίες, όπως είναι η γραφή. «Τα εισερχόμενά σας πρόκειται να ζηλέψουν το γραμματοκιβώτιό σας», αναφέρει η ομάδα του Pinterest σε σχετική δήλωση, ανακοινώνοντας το χόμπι που θα τρεντάρει την επόμενη χρονιά.

«Να περιμένετε την αναγέννηση της συγγραφής επιστολών μέσα στο 2026, καθώς η Gen Z και οι Millennials μετατρέπουν την απλή αλληλογραφία σε performance art. Σκεφτείτε περίτεχνους φακέλους, ειδικά χαρτικά και αμέτρητα γραμματόσημα. Τα DM, θα γίνουν σκόνη», συμπληρώνει, επισημαίνοντας τη ραγδαία αύξηση αυτής αυτής της δραστηριότητας. Και όχι, δεν θα αποτελεί μέσο επικοινωνίας, όπως αποτελούσε κάποτε, αλλά έναν τρόπο έκφρασης σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών, με την προσθήκη των προσωπικών πινελιών.

Unsplash

Όπως προκύπτει από την έκθεση Pinterest Predicts 2026, οι αναζητήσεις για χαριτωμένα γραμματόσημα έχουν αυξηθεί κατά 105%. Η επισκεψιμότητα σε άρθρα που προτείνουν ιδέες για αλληλογραφία, έχει αυξηθεί κατά 90%, ενώ το ενδιαφέρον για χειρόγραφες επιστολές αγγίζει το 45%. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Οι αριθμοί αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη, πως κάτι αλλάζει στην καθημερινότητα των νέων ή τουλάχιστον θα αλλάξει από το καινούργιο έτος. Η χρήση των social media θα γίνεται με νέους όρους και ο ελεύθερος χρόνος θα γεμίζει με ένα ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενα τρόπο.

Μπορεί, λοιπόν, κάποτε να κορόιδευες τη γιαγιά σου που έγραφε με μελάνι, όμως να που εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο ζωής, ανοίγοντας ένα αισιόδοξο κεφάλαιο για το μέλλον. Οι χειρόγραφες επιστολές γίνονται must, μεταφέροντάς μας ξανά στη μαγεία του χαρτιού.

