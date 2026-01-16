Οι άνθρωποι που δεν επιτρέπουν στην κριτική να τους επηρεάσει, κάνουν αυτά τα 5 πράγματα

Δεν αγνοούν την κριτική, απλώς αποφασίζουν να την αντιμετωπίσουν με ώριμο και προστατευτικό για τον εαυτό τους τρόπο.

Σε μια εποχή όπου η κριτική – θεμιτή ή μη – διακινείται με ταχύτητα φωτός, από τα social media μέχρι τον επαγγελματικό χώρο, η ανθεκτικότητα απέναντι στα αρνητικά σχόλια μοιάζει να είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που «λυγίζουν» μπροστά στην αποδοκιμασία, αμφισβητώντας τον εαυτό τους και τις επιλογές τους. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να μένουν ψύχραιμοι και ανεπηρέαστοι, ακόμη και όταν η κριτική γίνεται έντονη ή άδικη.

Το κοινό χαρακτηριστικό τους δεν είναι η αδιαφορία, αλλά η συνειδητή διαχείριση. Δεν αγνοούν την κριτική, απλώς επιλέγουν πώς θα τη φιλτράρουν και αν αξίζει να τους αγγίξει. Πρόκειται για μια δεξιότητα που καλλιεργείται και βασίζεται σε συγκεκριμένες στάσεις ζωής. Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν όσοι δεν επιτρέπουν στην αρνητική κριτική να τους καθορίσει.

Πώς διαχειρίζονται την αρνητική κριτική όσοι καταφέρνουν να μείνουν ανεπηρέαστοι

1. Καταλαβαίνουν από πού πηγάζει η επικριτικότητα

Οι άνθρωποι που δεν επηρεάζονται εύκολα γνωρίζουν ότι η κριτική συχνά λέει περισσότερα για αυτόν που την ασκεί παρά για εκείνον που τη δέχεται. Ζήλια, ανασφάλεια, προσωπική ματαίωση ή ανάγκη επιβεβαίωσης αποτελούν συχνές αιτίες επικριτικής συμπεριφοράς. Αντί να παίρνουν τα λόγια κατά γράμμα, προσπαθούν να δουν το ευρύτερο πλαίσιο και να κατανοήσουν το κίνητρο πίσω από αυτά.

2. Θέτουν σαφή όρια και τα τηρούν μέχρι τέλους

Η ανθεκτικότητα στην κριτική περνά μέσα από τα όρια. Όσοι σέβονται τον εαυτό τους δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους μειώνει ή να τους προσβάλλει. Δηλώνουν ξεκάθαρα τι είναι αποδεκτό και τι όχι, χωρίς ενοχές ή υπεκφυγές. Και, το σημαντικότερο, τηρούν τα όρια που θέτουν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σύγκρουση ή απομάκρυνση.

3. Υπενθυμίζουν στον εαυτό τους την αξία τους (και ότι δεν είναι προσωπικό)

Η αρνητική κριτική δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε προσωπική αποτυχία. Οι άνθρωποι που μένουν ανεπηρέαστοι έχουν χτίσει μια σταθερή εικόνα για τον εαυτό τους και δεν την αφήνουν να καταρρεύσει από ένα σχόλιο. Υπενθυμίζουν συνειδητά τα επιτεύγματά τους, τις δυνατότητές τους και το ποιοι είναι, διαχωρίζοντας την άποψη του άλλου από την προσωπική τους αξία.

4. Μένουν σιωπηλοί, αντί να αναζητούν βεβιασμένες απαντήσεις

Η παρόρμηση να απαντήσει κανείς άμεσα στην κριτική είναι ανθρώπινη, αλλά όχι πάντα ωφέλιμη. Εκείνοι που διαχειρίζονται σωστά τις δύσκολες καταστάσεις επιλέγουν τη σιωπή όταν χρειάζεται. Δεν εμπλέκονται σε άγονες αντιπαραθέσεις και δεν νιώθουν την ανάγκη να δικαιολογηθούν συνεχώς. Η ψυχραιμία τους λειτουργεί συχνά ως η πιο ηχηρή απάντηση.

5. Απομακρύνονται από το συγκεκριμένο άτομο

Όταν η κριτική γίνεται επαναλαμβανόμενη, τοξική ή κακοπροαίρετη, η απομάκρυνση δεν είναι αδυναμία αλλά αυτοπροστασία. Οι άνθρωποι που δεν επηρεάζονται γνωρίζουν πότε μια σχέση ή αλληλεπίδραση δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει. Επιλέγουν να προστατεύσουν την ψυχική τους ισορροπία, περιορίζοντας ή διακόπτοντας την επαφή με όσους τους φθείρουν.