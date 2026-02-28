Λευκό ή κόκκινο; Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το κρασί που προτιμάς

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η επιλογή σου στο κρασί δεν είναι τόσο τυχαία όσο νομίζεις.

Λευκό ή κόκκινο; Ελαφρύ και δροσερό ή πλούσιο και «γεμάτο»; Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε, ότι η επιλογή κρασιού βασίζεται αποκλειστικά στη γεύση μας. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν πως πίσω από αυτή την απλή απόφαση κρύβονται βαθύτερα στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Ναι, ναι κι όμως.

Σύμφωνα με έρευνα του Beijing Normal-Hong Kong Baptist University, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με την προτίμηση σε κρασιά υψηλότερης ή χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Μετά από ανάλυση χιλιάδων διαδικτυακών δεδομένων, οι επιστήμονες εντόπισαν μοτίβα που συνδέουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε με το τι κρασί επιλέγουμε να πιούμε.

Unsplash

Πώς το κρασί που πίνεις συνδέεται με την προσωπικότητά σου

1. Όσοι προτιμούν κρασιά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ

Τα κρασιά με περισσότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ έχουν συνήθως πιο πλούσια αρώματα και μεγαλύτερη γευστική πολυπλοκότητα. Οι άνθρωποι που είναι περίεργοι, δημιουργικοί και ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα στη ζωή τους, φαίνεται να έλκονται από αυτές τις επιλογές. Αναζητούν την ένταση και τη διαφορετικότητα, ακόμη και στη γεύση. Παράλληλα, άτομα που δίνουν έμφαση στην αρμονία των σχέσεων και στην κοινωνική αποδοχή συχνά προτιμούν κρασιά που θεωρούνται «ποιοτικά». Η επιλογή ενός πιο δυνατού, σύνθετου κρασιού μπορεί να συνδέεται τόσο με την απόλαυση όσο και με την εικόνα που συνοδεύει αυτή την επιλογή.

2. Όσοι προτιμούν πιο ελαφριά κρασιά

Αν διαλέγεις κρασιά με χαμηλότερο δείκτη αλκοόλ και πιο ήπιο γευστικό προφίλ, η προτεραιότητά σου ίσως δεν είναι η ένταση, αλλά η εμπειρία συνολικά. Οι πιο εξωστρεφείς προσωπικότητες φαίνεται να επιλέγουν πιο ελαφριά κρασιά, καθώς θέλουν να απολαμβάνουν την παρέα και τη διάρκεια της βραδιάς χωρίς να «βαραίνουν» γρήγορα. Επίσης, άτομα που τείνουν να αγχώνονται εύκολα ή έχουν αυξημένη ανάγκη ελέγχου προτιμούν συχνά τα ελαφρύτερα κρασιά. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως ένας τρόπος να διατηρούν την ισορροπία τους και να αποφεύγουν τις έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η υπερβολική κατανάλωση.

3. Όσοι δεν έχουν σταθερό μοτίβο επιλογής

Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που δεν δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση ούτε στα πιο ελαφριά ούτε στα πιο «δυνατά» κρασιά. Συνήθως πρόκειται για άτομα οργανωμένα, πειθαρχημένα και με υψηλά κριτήρια ποιότητας. Η λογική τους λειτουργεί με δύο τρόπους. Από τη μία, επειδή προσέχουν την υγεία τους και έχουν αυτοέλεγχο, θα περίμενε κανείς να επιλέγουν κρασιά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Από την άλλη, επειδή δίνουν σημασία στην ποιότητα και στο καλό προϊόν, μπορεί να στραφούν και σε πιο σύνθετες, «δυνατές» επιλογές που θεωρούνται ανώτερες. Αυτές οι δύο τάσεις συνυπάρχουν. Έτσι, δεν ακολουθούν ένα σταθερό μοτίβο: η επιλογή τους εξαρτάται περισσότερο από την περίσταση και το περιβάλλον.

