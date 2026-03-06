5 συνηθισμένα λάθη που κάνουμε στην κουζίνα, μπορούν να αποβούν μοιραία

Λίγο πολύ όλοι έχουμε πέσει στην παγίδα αυτών των λαθών, ενώ βρισκόμαστε στην κουζίνα του σπιτιού μας.

Η κουζίνα είναι ένα από τα βασικά σημεία του σπιτιού μας και όχι άδικα, αφού εκεί βρίσκεται και φτιάχνεται ο,τιδήποτε έχει σχέση με τη διατροφή μας. Είτε λατρεύεις τη μαγειρική είτε όχι, υπάρχουν ορισμένα λάθη που όλοι έχουμε την τάση να κάνουμε, ενώ βρισκόμαστε στην κουζίνα μας. Πρόκειται για απλές «κακές συνήθειες» που για κάποιο λόγο δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία - ίσως γιατί τις θεωρούμε αδιάφορες ή ακίνδυνες. Ωστόσο, τα αποτελέσματά τους μπορούν να αποβούν μοιραία.

Σύμφωνα με ειδικούς, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πιο «πονηρεμένοι» ακόμα κι όταν χρησιμοποιούμε την επιφάνεια κοπής ή τη λαδόκολλα. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι πιθανό να βρίσκονται σε τόσο απλά ή για κάποιους αδιάφορα πράγματα. Εμείς, λοιπόν, συγκεντρώσαμε τα πέντε συχνότερα λάθη που τείνουμε να κάνουμε οι περισσότεροι είτε όταν μαγειρεύουμε είτε όταν αποθηκεύουμε την τροφή μας και θα μπορούσαν να είναι αρκετά επιβλαβή για την υγεία μας.

Unsplash

Η λίστα με τα λάθη που κάνουμε σχεδόν όλοι στην κουζίνα και πρέπει - επιτέλους - να διορθώσουμε:

1. Στεγνά χέρια και επιφάνεια κοπής

Η πρώτη και πιο βασική προϋπόθεση για ασφάλεια στην κουζίνα είναι να κρατάμε στεγνά τα χέρια μας και τις επιφάνειες όταν κόβουμε τρόφιμα. Η υγρασία στο μαχαίρι ή στην επιφάνεια κοπής μπορεί να προκαλέσει απρόσμενους τραυματισμούς. Ένα απλό σκούπισμα πριν ξεκινήσουμε, μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά και να μετατρέψει την προετοιμασία φαγητού σε ασφαλή διαδικασία.

2. Μην αφήνετε το φαγητόνα μαγειρεύεται χωρίς επίβλεψη

Ένα δεύτερο συχνό λάθος είναι η απροσεξία κατά το μαγείρεμα. Ψήσιμο, τηγάνισμα ή βράσιμο χωρίς να το παρακολουθούμε μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή ακόμη και σε φωτιά. Ακόμα και αν κάνουμε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, η χρήση χρονομέτρου και ο τακτικός έλεγχος του φαγητού εξασφαλίζουν ότι τίποτα δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο μας.

3. Μαχαίρια με σωστή ακμή

Η χρήση μαχαιριών που έχουν χάσει την κοφτερή τους λεπίδα είναι πιο επικίνδυνη από όσο φαίνεται. Χρειάζεται περισσότερη δύναμη για να κόψουμε κάτι, και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να γλιστρήσει το μαχαίρι και να τραυματιστούμε. Αντίθετα, ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι κόβει εύκολα, ελέγχεται καλύτερα και κάνει την κοπή πιο ασφαλή και άνετη.

4. Μακριά τα εύφλεκτα αντικείμενα

Πετσέτες, γάντια φούρνου, χαρτιά ή συσκευασίες τροφίμων που αφήνονται κοντά στις εστίες μπορούν να πάρουν φωτιά σε δευτερόλεπτα. Διατηρώντας τον χώρο καθαρό και αποφεύγοντας φαρδιά μανίκια, μειώνουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και μαγειρεύουμε πιο ήρεμα και ασφαλή.

5. Τοποθέτηση των μαχαιριών σε ασφαλές σημείο

Η θέση των μαχαιριών όταν δεν χρησιμοποιούνται είναι κρίσιμη. Αν αφήνονται στην άκρη του πάγκου ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσουν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού, ακόμη και στο πόδι. Τοποθετώντας τα μαχαίρια σε ασφαλή σημεία, προστατεύουμε τον εαυτό μας και όλους όσοι βρίσκονται στην κουζίνα, μειώνοντας σημαντικά τα ατυχήματα.