Walking epidural: Η επισκληρίδιος που επιτρέπει στις γυναίκες να κινούνται και να περπατούν κατά τη διάρκεια του τοκετού

Η σύγχρονη μέθοδος ανακούφισης από τον πόνο στη γέννα δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να παραμένουν εν κινήσει κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η επισκληρίδιος αναισθησία αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο συχνές επιλογές για την αντιμετώπιση του πόνου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ωστόσο, μια πιο σύγχρονη εκδοχή της μεθόδου, γνωστή ως walking epidural, κερδίζει σταδιακά έδαφος, καθώς επιτρέπει στις γυναίκες να διατηρούν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της γέννας.

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε πρόσφατα και στο Hôpital Universitaire de Bruxelles, όπου εισήχθη ως μια εναλλακτική προσέγγιση που δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να παραμένουν όρθιες και να κινούνται κατά τη διάρκεια των συσπάσεων. Σε αντίθεση με την κλασική επισκληρίδιο, η οποία συχνά περιορίζει την κινητικότητα και κρατά τη γυναίκα στο κρεβάτι, η walking epidural επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις να κάθεται, να στέκεται ή ακόμη και να περπατά.

Πώς λειτουργεί η walking epidural

Η walking epidural βασίζεται στην ίδια αρχή με την κλασική επισκληρίδιο. Το αναισθητικό φάρμακο χορηγείται στον επισκληρίδιο χώρο της σπονδυλικής στήλης, μειώνοντας σημαντικά τον πόνο που προκαλούν οι συσπάσεις. Η βασική διαφορά βρίσκεται στη δοσολογία και στον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων. Στην περίπτωση της walking epidural χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις αναισθητικών ή διαφορετικοί συνδυασμοί φαρμάκων, ώστε να περιορίζεται η απώλεια μυϊκής δύναμης στα πόδια.

Έτσι, πολλές γυναίκες μπορούν να διατηρήσουν τη δυνατότητα να κινούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στάσης, όρθια θέση ή μικρές μετακινήσεις στον χώρο του μαιευτηρίου, πάντα με την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας.

Γιατί η κίνηση βοηθά τη διαδικασία του τοκετού

Η δυνατότητα κίνησης κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εξέλιξη της διαδικασίας της γέννας. Έρευνες που έχουν συγκεντρωθεί σε ανασκοπήσεις της Cochrane Library, δείχνουν ότι οι γυναίκες που παραμένουν όρθιες ή κινούνται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του τοκετού, έχουν συχνά μικρότερη διάρκεια τοκετού σε σύγκριση με εκείνες που παραμένουν ξαπλωμένες στο κρεβάτι.

Οι ειδικοί εξηγούν, ότι η κίνηση βοηθά το σώμα να προσαρμοστεί καλύτερα στη διαδικασία της γέννας. Η βαρύτητα συμβάλλει στην κάθοδο του μωρού προς το γεννητικό κανάλι, ενώ η αλλαγή στάσεων μπορεί να βοηθήσει τη λεκάνη να ανοίξει περισσότερο, διευκολύνοντας την πρόοδο του τοκετού. Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών στάσεων μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να διαχειριστούν καλύτερα τον πόνο και την πίεση που ασκείται στη μέση.

Τα πιθανά οφέλη για τη μητέρα

Η μεγαλύτερη κινητικότητα κατά τη διάρκεια του τοκετού φαίνεται να συνδέεται με μια σειρά από πιθανά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πιο ομαλή εξέλιξη της γέννας, η μικρότερη διάρκεια της πρώτης φάσης του τοκετού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειωμένη ανάγκη για ιατρικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η δυνατότητα να κινείται η γυναίκα κατά τη διάρκεια της γέννας μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα ελέγχου και συμμετοχής στη διαδικασία. Η διαδικασία του τοκετού είναι μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας και η ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο θετικής εμπειρίας.



