Γιατί γράφουμε τις σκέψεις μας στα notes του κινητού;

Τα notes έγιναν το σύγχρονο ημερολόγιο της καθημερινότητας, αποκαλύπτοντας ανάγκες, άγχος και σκέψεις που ζητούν χώρο.

Αν έχεις ανοίξει ποτέ τα notes σου και έχεις βρει φράσεις που δεν θυμάσαι γιατί έγραψες, λίστες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, εστιατόρια για εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι που δεν επισκέφτηκες ποτέ, μια ξεχασμένη επιχειρηματική ιδέα, ένα ποίημα, έναν άκυρο αριθμό ή σκέψεις χωρίς αρχή και τέλος, τότε ανήκεις σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων.

Τα notes του κινητού έχουν εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο χώρο καταγραφής, κάτι ανάμεσα σε ημερολόγιο, to-do list και προσωπικό αρχείο σκέψεων.

Γιατί γεμίζουμε τα notes του κινητού με σκέψεις, λίστες και φράσεις που ξεχνάμε;

Ο βασικός λόγος που γράφουμε είναι η αποφόρτιση - να μην έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Όταν μια σκέψη μένει στο μυαλό, καταλαμβάνει χώρο. Το γράψιμο λειτουργεί σαν μια μορφή εξωτερικής αποθήκευσης. Μεταφέρει το βάρος από το μυαλό στο χαρτί - ή, στην προκειμένη περίπτωση, στην οθόνη, για να το έχουμε παντού μαζί μας.

Υπάρχει επίσης ο φόβος της λήθης. Ζούμε σε έναν ρυθμό όπου οι πληροφορίες είναι συνεχείς. Μια ιδέα, μια υπενθύμιση, ένα συναίσθημα μπορεί εύκολα να χαθεί. Τα notes λειτουργούν σαν δίχτυ ασφαλείας.

Παράλληλα, το γράψιμο δημιουργεί μια αίσθηση ελέγχου. Όταν κάτι είναι καταγεγραμμένο, μοιάζει πιο διαχειρίσιμο. Ακόμη κι αν δεν κάνουμε κάτι με αυτό, το γεγονός ότι υπάρχει γραμμένο μάς καθησυχάζει.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Όταν τα notes γεμίζουν χωρίς δομή, μετατρέπονται σε έναν ακόμη χώρο χάους. Και τότε χάνουν τον σκοπό τους.

Η λύση δεν είναι να σταματήσεις να γράφεις, αλλά να το κάνεις πιο συνειδητά. Η δημιουργία απλών κατηγοριών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Το ίδιο και η τακτική ανασκόπηση - το να επιστρέφεις σε όσα έχεις γράψει και να αποφασίζεις τι αξίζει να κρατήσεις.

Το πιο ουσιαστικό όμως είναι να δεις τα notes όχι απλώς ως χώρο αποθήκευσης, αλλά ως εργαλείο κατανόησης. Αν μια σκέψη επαναλαμβάνεται, ίσως σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή. Αν μια λίστα μένει πάντα ημιτελής, ίσως δεν είναι πραγματική προτεραιότητα. Τα notes, μεταξύ άλλων, είναι ένας μικρός, προσωπικός χώρος μέσα στην ψηφιακή μας καθημερινότητα. Ένας χώρος όπου μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς, αυθόρμητοι και - έστω για λίγο - σε επαφή με τον εαυτό μας.