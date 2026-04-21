Οι άνθρωποι που ελέγχουν συχνά τα social media αλλά δεν αλληλεπιδρούν ποτέ, έχουν λόγο που το κάνουν

Και συνήθως είναι οι πιο παρεξηγημένοι χρήστες

Θα ακολουθείς σίγουρα προφίλ στα social media, που βλέπουν ό,τι ανεβάζεις αλλά δεν αλληλεπιδρούν σχεδόν ποτέ. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αδιάφοροι, αλλά στην πραγματικότητα έχουν επιλέξει να είναι αποστασιοποιημένοι από κάθε κοινωνικό κόστος.

Φαντάσου μόνο την εμμονή που παθαίνεις, κάθε φορά που ανεβάζεις μια φωτογραφία στο προφίλ σου. Ειδικά την πρώτη ώρα, μπαίνεις συνέχεια να δεις τις αντιδράσεις και τα σχόλια. Να κάτι που δεν απασχολεί όσους συνειδητά έχουν επιλέξει να κρατούν μια πιο παθητική στάση στα social media.

Έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media με δύο τρόπους: ενεργά (δημοσιεύσεις, σχόλια) και παθητικά (παρακολούθηση, κατανάλωση περιεχομένου), και ότι αυτά εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Κάποιοι επιλέγουν συνειδητά τη δεύτερη οδό: να ενημερώνονται χωρίς να εκτίθενται. Συχνά ακούμε ότι το «παθητικό σκρολάρισμα» μας κάνει δυστυχισμένους. Όμως εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: άλλο το άσκοπο, μηχανικό σκρολάρισμα με συγκρίσεις και άλλο η συνειδητή παρατήρηση. Το ένα σε απορροφά, το άλλο σε κρατά σε απόσταση.

Σε γενικές γραμμές, οι δημόσιες αλληλεπιδράσεις δείχνουν να έχουν μειωθεί, ενώ οι ιδιωτικές (μηνύματα, αποθηκεύσεις, κοινοποιήσεις), το αντίθετο. Αυτό το επιβεβαίωσε και έρευνα του 2025. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν από τα social media, απλώς επιλέγουν να μην συμμετέχουν στον «θόρυβο». Το παράδοξο είναι ότι πολλοί από αυτούς που θεωρούμε «παθητικούς» μπορεί να είναι οι πιο επιλεκτικοί και συνειδητοί χρήστες.

Γιατί δεν το κάνουμε όλοι, θα αναρωτιέστε. Γιατί κάθε like είναι μια μικρή δόση ευχαρίστησης. Οι πλατφόρμες είναι φτιαγμένες για να μας κρατούν ενεργούς. Έτσι, σπάνια αναρωτιόμαστε αν χρειάζεται όντως να συμμετέχουμε.

Όταν σταματάς να αλληλεπιδράς αλλά συνεχίζεις να παρατηρείς, συμβαίνουν μερικά απλά αλλά σημαντικά πράγματα: κερδίζεις χρόνο, μειώνεται το άγχος και αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά τι πραγματικά είναι τα social media. Διατηρείς τον έλεγχο του εαυτού σου. Δεν εκτίθεσαι, δεν παρερμηνεύεσαι, δεν μπλέκεσαι.

Ίσως τελικά, σε μια εποχή που όλοι έχουν κάτι να πουν, ό,τι κι αν είναι αυτό, ίσως η πιο ουσιαστική στάση είναι απλά να παρατηρείς.