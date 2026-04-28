Το απλό τεστ που δείχνει πόσο θα ζήσεις, σύμφωνα με μελέτη του Χάρβαρντ

Μπορείς να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να στηριχτείς στα χέρια, στα γόνατα ή σε κάποιο έπιπλο; Αν η απάντηση είναι «ναι», τότε οι πιθανότητες είναι με το μέρος σου. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, αυτή η απλή κίνηση μπορεί να λέει πολλά για το πόσο καλά θα γεράσεις και πόσο θα ζήσεις.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2025 στο European Journal of Preventive Cardiology δείχνει ότι άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που εκτελούν επιτυχώς το λεγόμενο sit-to-rise τεστ έχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου την επόμενη δεκαετία, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά αίτια.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 4.282 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 46 έως 75 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο τεστ στο πλαίσιο προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο 12 χρόνια. Η βαθμολόγηση είναι απλή: κάθε ένας ξεκινά με 10 βαθμούς. Αφαιρείται ένας βαθμός κάθε φορά που χρησιμοποιείται χέρι, γόνατο ή άλλη στήριξη και μισός βαθμός όταν υπάρχει αστάθεια ή τρέμουλο.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Όσοι συγκέντρωσαν 4,5 έως 7,5 βαθμούς είχαν περίπου τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους πέτυχαν το απόλυτο 10. Όσοι σημείωσαν 0 έως 4 βαθμούς είχαν έξι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.

«Το τεστ αξιολογεί ταυτόχρονα τη μυϊκή δύναμη, την ευλυγισία και την ισορροπία - τρεις βασικοί παράγοντες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας όσο μεγαλώνουμε», εξηγεί ο Eric L’Italien, φυσικοθεραπευτής στο Spaulding Rehabilitation Hospital του Χάρβαρντ. Όπως σημειώνει, πολλοί άνθρωποι εστιάζουν αποκλειστικά στην αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, και παραμελούν τη δύναμη και την ισορροπία - στοιχεία εξίσου κρίσιμα για την υγεία και την αυτονομία στην τρίτη ηλικία.

Πώς γίνεται το τεστ

Το τεστ δεν συνιστάται σε άτομα με σοβαρά προβλήματα στις αρθρώσεις ή κινητικές δυσκολίες. Πρέπει να γίνεται με προσοχή, χωρίς παπούτσια, πάνω σε χαλί ή στρώμα, και ιδανικά παρουσία δεύτερου ατόμου για ασφάλεια.

Ο εξεταζόμενος στέκεται όρθιος, σταυρώνει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, κάθεται αργά στο πάτωμα και στη συνέχεια προσπαθεί να σηκωθεί ξανά. Αν χρειαστεί στήριξη, απλώς καταγράφεται στη βαθμολογία. «Καλύτερα να ξεκινήσει κανείς με τη πιο εύκολη εκδοχή και σταδιακά να μειώνει τα στηρίγματα», καταλήγει ο L’Italien.