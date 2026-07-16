Η εμμηνόπαυση αλλάζει, εσύ όχι: MENOFAST από τα Freeze Vitamins σε εξελιγμένο Spray
JTeam
16 Ιουλίου 2026
FREEZE® VITAMINS – MENOFAST
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΣΗΣ
• Υποστήριξη ορμονικής ισορροπίας
• Μείωση κόπωσης & δυσφορίας
• Καθημερινή ευεξία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα της γυναίκας, προκαλώντας κόπωση, μεταβολές διάθεσης και γενική δυσφορία.
Το FREEZE® VITAMINS MENOFAST αποτελεί μια εξειδικευμένη σύνθεση που στοχεύει στην υποστήριξη της ορμονικής ισορροπίας και της συνολικής ευεξίας.
Η φόρμουλα περιλαμβάνει:
• Magnolia Officinalis Extract (95%)
• Black Cohosh
• Magnesium Bisglycinate
• L-Theanine
Ένας συνδυασμός που συμβάλλει:
• στην καθημερινή άνεση
• στη μείωση της κόπωσης
• στη χαλάρωση και ισορροπία
• στην υποστήριξη του νευρικού συστήματος
Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.
Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη νευροενδοκρινική απόκριση του οργανισμού.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
• Hormonal balance: φυτικά εκχυλίσματα υποστηρίζουν την ισορροπία
• Relaxation support: L-Theanine συμβάλλει στη χαλάρωση
• Nervous system: μαγνήσιο υποστηρίζει το νευρικό σύστημα
• Fatigue reduction: μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Serving size: 7 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Magnolia Officinalis 95% | 80 mg | **
Black Cohosh | 40 mg | **
Magnesium Bisglycinate | 35 mg | 9,3%
L-Theanine | 35 mg | **
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Magnolia Extract: υποστήριξη ισορροπίας & ηρεμίας
• Black Cohosh: παραδοσιακή χρήση σε ορμονική υποστήριξη
• Magnesium: συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης & στη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• L-Theanine: προάγει χαλάρωση χωρίς υπνηλία
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση
• Postbiotics: υποστηρίζουν μεταβολική ισορροπία
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:
• είστε έγκυος ή θηλάζετε
• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:
• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης
• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Τα φυτικά εκχυλίσματα χρησιμοποιούνται για υποστήριξη ορμονικής ισορροπίας
• Η L-Theanine σχετίζεται με χαλάρωση και μείωση στρες
• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα
Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- EFSA Journal. Magnesium and fatigue
- EFSA Journal. Magnesium nervous system
- Wuttke W. Black Cohosh clinical data
- Zhang H. Magnolia officinalis effects
- Kimura K. L-Theanine relaxation effects
- Calder PC. Lipid-based delivery systems
Μάθε περισσότερα:
Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παράγονται από την www.amhes.com
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