Η εμμηνόπαυση αλλάζει, εσύ όχι: MENOFAST από τα Freeze Vitamins σε εξελιγμένο Spray

Η σύγχρονη υποστήριξη για τη γυναίκα που συνεχίζει να ζει με αυτοπεποίθηση.

FREEZE® VITAMINS – MENOFAST

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

• Υποστήριξη ορμονικής ισορροπίας

• Μείωση κόπωσης & δυσφορίας

• Καθημερινή ευεξία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα της γυναίκας, προκαλώντας κόπωση, μεταβολές διάθεσης και γενική δυσφορία.

Το FREEZE® VITAMINS MENOFAST αποτελεί μια εξειδικευμένη σύνθεση που στοχεύει στην υποστήριξη της ορμονικής ισορροπίας και της συνολικής ευεξίας.

Η φόρμουλα περιλαμβάνει:

• Magnolia Officinalis Extract (95%)

• Black Cohosh

• Magnesium Bisglycinate

• L-Theanine

Ένας συνδυασμός που συμβάλλει:

• στην καθημερινή άνεση

• στη μείωση της κόπωσης

• στη χαλάρωση και ισορροπία

• στην υποστήριξη του νευρικού συστήματος

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη νευροενδοκρινική απόκριση του οργανισμού.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ



• Hormonal balance: φυτικά εκχυλίσματα υποστηρίζουν την ισορροπία

• Relaxation support: L-Theanine συμβάλλει στη χαλάρωση

• Nervous system: μαγνήσιο υποστηρίζει το νευρικό σύστημα

• Fatigue reduction: μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα





ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays

Ingredients | Per dose | %NRV

Magnolia Officinalis 95% | 80 mg | **

Black Cohosh | 40 mg | **

Magnesium Bisglycinate | 35 mg | 9,3%

L-Theanine | 35 mg | **

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Magnolia Extract: υποστήριξη ισορροπίας & ηρεμίας

• Black Cohosh: παραδοσιακή χρήση σε ορμονική υποστήριξη

• Magnesium: συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης & στη λειτουργία του νευρικού συστήματος

• L-Theanine: προάγει χαλάρωση χωρίς υπνηλία

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση

• Postbiotics: υποστηρίζουν μεταβολική ισορροπία

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:

• είστε έγκυος ή θηλάζετε

• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:



• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης

• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Τα φυτικά εκχυλίσματα χρησιμοποιούνται για υποστήριξη ορμονικής ισορροπίας

• Η L-Theanine σχετίζεται με χαλάρωση και μείωση στρες

• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα



Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EFSA Journal. Magnesium and fatigue

EFSA Journal. Magnesium nervous system

Wuttke W. Black Cohosh clinical data

Zhang H. Magnolia officinalis effects

Kimura K. L-Theanine relaxation effects

Calder PC. Lipid-based delivery systems

Μάθε περισσότερα:

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com