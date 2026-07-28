Balance & Glow: Ένα sunset wellness experience με θέα την Ακρόπολη που μας θύμισε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας

Yoga, μουσική, θέα στην Ακρόπολη και στιγμές χαλάρωσης συνέθεσαν μια βραδιά αφιερωμένη στην ευεξία και τη γυναικεία φροντίδα

Μερικές φορές, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια παύση. Μια ανάσα μακριά από τις υποχρεώσεις, τα deadlines και τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Ένα ηλιοβασίλεμα, λίγη κίνηση, μουσική που σε γειώνει και έναν χώρο που σε κάνει να νιώθεις ότι ο χρόνος επιβραδύνεται.

Ακριβώς αυτή την εμπειρία προσέφερε το Sunset Wellness Experience | Acropolis Edition - Balance & Glow, που πραγματοποιήθηκε στο νέο rooftop του ανανεωμένου Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, σε συνεργασία με το Gazzetta Women.

Με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη και την καλοκαιρινή Αθήνα να απλώνεται μπροστά μας, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην ευεξία, την ισορροπία και τη γυναικεία φροντίδα. Γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της τέχνης συναντήθηκαν σε ένα περιβάλλον που δημιουργήθηκε με έναν και μόνο στόχο: να προσφέρει λίγες πολύτιμες στιγμές σύνδεσης με τον εαυτό τους.

Yoga στο ηλιοβασίλεμα με την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας

Στην καρδιά της εμπειρίας βρέθηκε ένα ξεχωριστό sunset yoga session, με instructor τη Μαρία Μαγκανάρη, η οποία καθοδήγησε τις συμμετέχουσες σε μια πρακτική που συνδύαζε την κίνηση με την αναπνοή και τη χαλάρωση.

Την ατμόσφαιρα απογείωσε η συνοδεία ζωντανής μουσικής handpan, δημιουργώντας ένα σκηνικό ηρεμίας και απόλυτης σύνδεσης σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά rooftops της Αθήνας.

Η Lululemon φρόντισε για την άνεση της εμπειρίας, προσφέροντας τα yoga mats που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του session, ενώ η Garden, σε συνεργασία με τη Σουρωτή, χάρισε στις συμμετέχουσες ένα ενυδατικό spray προσώπου και σώματος με φυσικά μεταλλικά στοιχεία και υαλουρονικό οξύ. Το δροσιστικό mist χρησιμοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του yoga, προσφέροντας άμεση αίσθηση αναζωογόνησης, δροσιάς και ενυδάτωσης.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας

Η ανεμπόδιστη θέα προς τη φωτισμένη Ακρόπολη έδωσε στη βραδιά έναν μοναδικό χαρακτήρα, μετατρέποντας το rooftop του ξενοδοχείου σε έναν πραγματικό αστικό προορισμό ευεξίας.

Μετά το yoga session, οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο Eridanus Spa του ξενοδοχείου και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στους χώρους ευεξίας του.

Η εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, η σάουνα και το steam room δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον αποφόρτισης, ενώ το spa προσφέρει επίσης εξειδικευμένα massage και facial treatments, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας στην καρδιά της Αθήνας.

Healthy γεύσεις, μουσική και μια καλοκαιρινή αθηναϊκή βραδιά

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε ξανά στο rooftop, όπου περίμενε τις καλεσμένες ένας προσεγμένος μπουφές με healthy snacks και δροσιστικά drinks, ειδικά επιμελημένος από τη chef του ξενοδοχείου, Νάντια Καρτάση.

Με τις μουσικές επιλογές της Sound Color να δίνουν τον ρυθμό της βραδιάς σε απόλυτο sunset summer mood, οι προσκεκλημένες παρέμειναν στον χώρο απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στη νυχτερινή Αθήνα και τη φωτισμένη Ακρόπολη, ανταλλάσσοντας στιγμές, συζητήσεις και χαμόγελα.

Όταν η ευεξία γίνεται εμπειρία

Το Sunset Wellness Experience | Acropolis Edition -Balance & Glow αποτελεί μια νέα πρόταση ευεξίας από το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, που συνδυάζει την άσκηση, τη χαλάρωση, τη μουσική και τη μοναδική αθηναϊκή θέα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Γιατί η πραγματική φροντίδα του εαυτού δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει μια απόδραση μακριά από την πόλη. Μερικές φορές αρκεί ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, οι σωστοί άνθρωποι γύρω σου και λίγες ώρες αφιερωμένες αποκλειστικά σε εσένα.

Athenaeum Eridanus Luxury Hotel

Παναγή Τσαλδάρη 78-80, Αθήνα, 10435

www.athenaeumeridanus.com.gr

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