EAU la la!: Η πρωτοποριακή σειρά συμπληρωμάτων διατροφής που σε εμπνέει να πίνεις περισσότερο νερό!

Η καθημερινή μας ενυδάτωση ανήκει στα πρέπει μας. Πώς όμως μπορεί να ανήκει στα θέλω μας; Η νέα, πρωτοποριακή σειρά συμπληρωμάτων διατροφής της γαλλικής εταιρείας AQUAMEDICA, γεννήθηκε με μια ξεκάθαρη αποστολή: να μας εμπνεύσει να πίνουμε περισσότερο νερό, πιο ευχάριστα, πετυχαίνοντας παράλληλα τους στόχους ευεξίας μας.

Μια διαφορετική φιλοσοφία

Το προτρεπτικό του μήνυμα; WOW your water! To EAU la la! μετατρέπει την αναγκαία καθημερινή ενυδάτωση σε ένα απολαυστικό all day ritual. Έρχεται σε microbeads τα οποία είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα. Τοποθετώντας ένα microbead στο νερό, το EAU lala! ενυδατώνει τον οργανισμό με κάθε γουλιά, καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και δίνει υπέροχη γεύση.

Κυκλοφορεί σε τέσσερα διαφορετικά product variants:

DETOX Η πρωτοποριακή φόρμουλα ταχείας απορρόφησης που συμβάλλει στην πέψη και την αποτοξίνωση, αφήνοντας μια ανάλαφρη, δροσερή γεύση αγγουριού.

SILHOUETTE Ο σύμμαχος για τόνωση του μεταβολισμού και έλεγχο του βάρους. Ένα premium micro-infusion τροπική γεύση ανανά, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τον φυσικό ρυθμό μας όλη μέρα.

FEEL GOOD Εσωτερική γαλήνη και καλή διάθεση σε κάθε γουλιά. Ένας καταπραϋντικός συνδυασμός που συνεισφέρει στη μείωση του καθημερινού στρες και φέρνει την απόλυτη ισορροπία στο μυαλό, με απολαυστική γεύση Lychee- Rose.

HYDRATION (ANYTIME) Σε βοηθά να αναπληρώνεις τους ηλεκτρολύτες και την ενέργειά σου για τις non-stop ημέρες σου. Μια zero-sugar φόρμουλα με εκρηκτική φρεσκάδα Μέντας και Λεμονιού που μετατρέπει το νερό στον πιο δυνατό σύμμαχο ενυδάτωσης.

Έτσι, δεν προσφέρει απλώς μια εναλλακτική πρόταση ενυδάτωσης· εισάγει μια νέα αντίληψη για την αυτοφροντίδα, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινή ευεξία μπορεί να είναι λιγότερο υποχρέωση και περισσότερο τρόπος ζωής!

Τα προϊόντα της σειράς είναι χωρίς ζάχαρη, vegan, χωρίς γλουτένη, χωρίς συντηρητικά, με φυσική γεύση και χωρίς τεχνητές χρωστικές, αρωματικές και γλυκαντικές ύλες. Επιπλέον, για την ολιστική προσέγγιση του water enhancement, η σειρά συνοδεύεται με 4 iconic μπουκάλια σε εντυπωσιακά χρώματα, τα οποία αποτελούν το ιδανικό everyday hydration companion για όσους θέλουν να έχουν πάντα μαζί τους το νερό τους, με στυλ και πρακτικότητα.

Το brand υγείας & ευεξίας EAU la la! αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο από την KONTOSSI Home & Beauty (KHB), το νέο Business Unit της KONTOSSI-1935. Από το 1935 επιλέγει, εκπροσωπεί και διανέμει κορυφαία brands στους κλάδους των δώρων, των χαρτικών και της μόδας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αισθητική και τον χαρακτήρα τους, όπως Legami, Tucano & YellowKorner. Το 2026, μέσω της δημιουργίας της KHB, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον χώρο του φαρμακείου, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο και προσεκτικά επιλεγμένο portfolio brands, που καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες υγείας, ευεξίας και ομορφιάς. Στόχος να γίνει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα στους κλάδους Υγείας & Ευεξίας, Προσωπικής Φροντίδας & Ομορφιάς.

