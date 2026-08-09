Έχεις ημικρανίες; 5 αλλαγές που είναι καλό να κάνεις στον ύπνο σου και μπορούν να τις μειώσουν - Τι λένε οι ειδικοί

Όσοι υποφέρουμε από ημικρανίες, σίγουρα γνωρίζουμε ότι το άγχος, οι ορμονικές αλλαγές, αλλά ακόμη και ορισμένα φαγητά μπορούν να πυροδοτήσουν ένα επεισόδιο. Όμως υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο για όσα συμβαίνουν στον εγκέφαλο σου. Αυτός δεν είναι άλλος από τον ύπνο.

Φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο για τις ώρες που κοιμάσαι. Η ποιότητα του ύπνου, αλλά και η συνέπεια στο πρόγραμμά σου, φαίνεται πως παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Αρκετοί είναι οι ειδικοί, οι οποίοι τονίζουν ότι ένας απορρυθμισμένος ύπνος μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο πιο ευαίσθητο στα ερεθίσματα που προκαλούν ημικρανίες, ενώ ένα σταθερό πρόγραμμα λειτουργεί προστατευτικά.

«Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση. Είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέφαλος ρυθμίζει τη λειτουργία του», εξηγεί ο ψυχίατρος Δρ. Τομπάιας Χαλένε, επικεφαλής ιατρό και συνιδρυτή της NeuroSynchrony Health στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

5 αλλαγές στον ύπνο που μπορούν να μειώσουν τις ημικρανίες

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#1 Ξύπνα την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα

Είναι δελεαστικό να απενεργοποιήσεις το ξυπνητήρι το Σαββατοκύριακο και να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, πιστεύοντας ότι έτσι αναπληρώνεις τον χαμένο ύπνο της εβδομάδας. Όμως ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι.

Ο Δρ. Χαλένε εξηγεί ότι η συνέπεια στο πρόγραμμα ύπνου είναι συχνά σημαντικότερη από τον συνολικό αριθμό ωρών που κοιμάσαι. Οι ακανόνιστες ώρες ύπνου, όπως το να ξενυχτάς και να ξυπνάς πολύ αργότερα την επόμενη ημέρα, διαταράσσουν το βιολογικό ρολόι του οργανισμού και αυξάνουν την ευαισθησία του εγκεφάλου στα ερεθίσματα που μπορούν να προκαλέσουν ημικρανία.

#2 Η βραδινή ρουτίνα βοηθά τον εγκέφαλό σου να χαλαρώσει

Ο ύπνος δεν έρχεται με το πάτημα ενός διακόπτη. Ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να περάσει από την ένταση της ημέρας στην ξεκούραση. Αφιέρωσε 30 έως 60 λεπτά πριν πέσεις στο κρεβάτι σε δραστηριότητες που σε ηρεμούν. Άφησε στην άκρη το κινητό, περιόρισε την έκθεση στις οθόνες και διάβασε ένα βιβλίο ή άκουσε χαλαρωτική μουσική. Με αυτόν τον τρόπο δίνεις στο νευρικό σου σύστημα το σήμα ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί.

#3 Οι σύντομοι μεσημεριανοί ύπνοι μπορούν να βοηθήσουν

Όταν νιώθεις ότι μια ημικρανία πλησιάζει, το να ξαπλώσεις μοιάζει σχεδόν ενστικτώδες. Και σε αρκετές περιπτώσεις, ο οργανισμός σου έχει δίκιο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Χαλένε, ένας σύντομος υπνάκος διάρκειας 20 έως 30 λεπτών μέσα στην ημέρα μπορεί να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων ή ακόμη και να αποτρέψει την επιδείνωσή τους. Το σημαντικό είναι να μην παρατείνεται. Οι μεγάλοι ή απογευματινοί ύπνοι δυσκολεύουν τον βραδινό ύπνο και απορρυθμίζουν το βιολογικό ρολόι, κάτι που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ημικρανίας.

#4 Μην αγνοείς τις μικρές διαταραχές του ύπνου

Αν ξυπνάς συχνά με πονοκέφαλο ή ημικρανία, ίσως το πρόβλημα να μην είναι μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η ποιότητά του. Συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, έντονο ροχαλητό, αίσθημα κόπωσης το πρωί ή δυσκολία να αποκοιμηθείς μπορεί να υποδηλώνουν κάποια διαταραχή ύπνου, όπως αϋπνία ή υπνική άπνοια. Αυτές οι καταστάσεις εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους που υποφέρουν από ημικρανίες και συχνά παραμένουν αδιάγνωστες.

#5 Προστάτευσε τον ύπνο σου στις πιο απαιτητικές περιόδους

Υπάρχουν περίοδοι, όπως τα ταξίδια, οι απαιτητικές εβδομάδες στη δουλειά ή οι έντονες ορμονικές μεταβολές, κατά τις οποίες οι ημικρανίες εμφανίζονται πιο συχνά. Σε αυτές τις φάσεις είναι ακόμη πιο σημαντικό να μη θυσιάζεις τον ύπνο σου.

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Ένα σταθερό πρόγραμμα, λίγη αποφόρτιση πριν από τον ύπνο και μικρές καθημερινές συνήθειες που σε βοηθούν να χαλαρώσεις μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Μπορεί ο ύπνος να μην αποτελεί θεραπεία για την ημικρανία, όμως είναι ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους να βοηθήσεις τον εγκέφαλό σου να λειτουργεί πιο ισορροπημένα και να μειώσεις τις πιθανότητες μιας νέας κρίσης.