Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν πίνεις καφέ το πρωί

Το πρώτο φλιτζάνι καφέ της ημέρας ενεργοποιεί μια σειρά από φυσιολογικές αντιδράσεις που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, τις ορμόνες και το πεπτικό σύστημα.

Ο καφές αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους το πρώτο πράγμα που απολαμβάνουν μόλις ξυπνήσουν. Για κάποιους είναι μια καθημερινή συνήθεια που σηματοδοτεί την έναρξη της ημέρας, ενώ για άλλους είναι απαραίτητος προκειμένου να νιώσουν πιο ξύπνιοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η χαρακτηριστική του γεύση και το άρωμά του τον έχουν καταστήσει ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, όμως η επίδρασή του δεν περιορίζεται μόνο στην απόλαυση που προσφέρει.

Η καφεΐνη, το βασικό δραστικό συστατικό του καφέ, επηρεάζει διάφορα συστήματα του οργανισμού μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την κατανάλωσή του. Από τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα μέχρι τις ορμόνες και το πεπτικό σύστημα, ο πρωινός καφές πυροδοτεί μια σειρά από φυσιολογικές αντιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ενέργεια, τη συγκέντρωση, τη διάθεση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα.

Βέβαια, οι επιδράσεις αυτές δεν είναι ίδιες για όλους. Η ποσότητα καφέ που καταναλώνει κάποιος, η ευαισθησία του στην καφεΐνη, αλλά και το αν πίνει καφέ περιστασιακά ή καθημερινά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός. Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να ενταχθεί σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αρκεί να γίνεται με μέτρο και να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές ανάγκες. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στο σώμα σας όταν πίνετε το πρώτο φλιτζάνι καφέ το πρωί; Αυτές είναι μερικές από τις πιο άμεσες αλλαγές που παρατηρούνται.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ το πρωί

Θα λάβετε μια βραχυπρόθεσμη ώθηση ενέργειας

Ένα τυπικό φλιτζάνι μαύρου καφέ περιέχει έως και 250 χιλιοστόγραμμα (mg) καφεΐνης, ενός διεγερτικού που προσφέρει μια άμεση ώθηση ενέργειας στο νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ξύπνιοι, να βελτιώσετε τη συγκέντρωσή σας και να μειώσετε το αίσθημα της κόπωσης. Μελέτες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί επίσης να βελτιώσει τη σωματική και την αθλητική απόδοση. Ωστόσο, οι επιδράσεις αυτές δεν είναι μακροπρόθεσμες. Η επιπλέον ώθηση ενέργειας γίνεται συνήθως αισθητή μέσα στην πρώτη ώρα από την κατανάλωση καφέ και μπορεί να διαρκέσει περίπου τέσσερις έως έξι ώρες.

Θα αυξήσετε τα επίπεδα κορτιζόλης

Επειδή η καφεΐνη είναι διεγερτική ουσία, το πρωινό σας φλιτζάνι καφέ μπορεί να επηρεάσει ορισμένες ορμόνες του νευρικού συστήματος. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες καφέ, όπως μία μερίδα που περιέχει 80-120 mg καφεΐνης, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης, μίας από τις βασικές ορμόνες του στρες. Η αύξηση αυτή είναι προσωρινή, καθώς τα επίπεδα κορτιζόλης μεταβάλλονται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, η επίδραση αυτή μπορεί να είναι πιο έντονη σε άτομα που δεν καταναλώνουν καφέ σε τακτική βάση.

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Θα παρατηρήσετε αλλαγές στην πέψη σας

Η πρωινή σας δόση καφέ μπορεί επίσης να επηρεάσει το πεπτικό σύστημα, καθώς η καφεΐνη δρα ως φυσικό καθαρτικό, διεγείροντας τη λειτουργία του εντέρου. Αν πίνετε καφέ αμέσως μετά το πρωινό, μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της πέψης και να προκαλέσει κένωση λίγο αργότερα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε περιπτώσεις περιστασιακής ήπιας δυσκοιλιότητας. Παράλληλα, ο καφές είναι όξινος, γεγονός που μπορεί να διεγείρει την παραγωγή γαστρικού οξέος. Σε ορισμένα άτομα, αυτό μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις, καούρα, φούσκωμα, αέρια ή ερεθισμό του βλεννογόνου του στομάχου.

Ο πρωινός καφές μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη και ωφέλιμη συνήθεια για τους περισσότερους ανθρώπους, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο. Η καφεΐνη μπορεί να προσφέρει προσωρινή τόνωση, να ενισχύσει τη συγκέντρωση και να επηρεάσει διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, όμως δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας, η ευαισθησία στην καφεΐνη και η συνολική ποσότητα καφέ που καταναλώνεται μέσα στην ημέρα παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιδράσεις που μπορεί να έχει.

Αν ο καφές σάς προκαλεί ταχυκαρδία, νευρικότητα, στομαχικές ενοχλήσεις ή διαταραχές στον ύπνο, ίσως αξίζει να επανεξετάσετε την ποσότητα ή την ώρα που τον καταναλώνετε. Από την άλλη πλευρά, όταν εντάσσεται σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής και καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την υγεία. Το σημαντικότερο είναι να ακούτε τις ανάγκες του σώματός σας και να προσαρμόζετε τις συνήθειές σας σε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.