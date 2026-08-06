Όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να κοιμούνται νωρίς. Τι κρύβεται πίσω από τη νέα τάση της Gen Z και γιατί ο ύπνος έγινε το απόλυτο wellness trend;

Η Gen Z είναι γνωστή για το ότι βγαίνει λιγότερο, πίνει λιγότερο και αποφεύγει τις ξέφρενες νύχτες. Αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή όλο και περισσότεροι νέοι βρίσκονται στο κρεβάτι από τις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, η μέση ώρα ύπνου για τους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών έχει μετακινηθεί νωρίτερα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πολλοί εκπρόσωποι της Gen Z δηλώνουν ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μέρα τους από τις 21:00, μια συνήθεια που πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε μάλλον αδιανόητη.

Ο ύπνος έγινε το νέο wellness trend

Κάποτε το να κοιμάσαι ελάχιστες ώρες θεωρούνταν ένδειξη μιας γεμάτης ζωής. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι οκτώ ώρες ύπνου έχουν μετατραπεί σε έναν νέο στόχο ευεξίας και η σωστή ξεκούραση αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν επένδυση στην υγεία και την ψυχική ισορροπία.

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Σκάρλετ Κέρτις έχει χαρακτηρίσει τον ποιοτικό ύπνο ως το νέο "flex", εξηγώντας ότι οι νέοι δεν νιώθουν πλέον την ανάγκη να αποδείξουν πόσο παραγωγικοί είναι μένοντας ξύπνιοι μέχρι αργά. Αντίθετα, προτεραιότητα έχει η ξεκούραση και η ενέργεια της επόμενης ημέρας.

Η βραδινή ρουτίνα παίζει σημαντικό ρόλο

Δεν σημαίνει όμως ότι όσοι πέφτουν στο κρεβάτι στις 21:00 κοιμούνται αμέσως. Αν κάτσεις και χαζέψεις στο TikTok, θα δεις ότι το hashtag #NightRoutine συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, με βίντεο που δείχνουν αναλυτικά τη βραδινή προετοιμασία πριν από τον ύπνο.

Καθαρισμός προσώπου, skincare, διάβασμα λίγων σελίδων από ένα βιβλίο, διαλογισμός, journaling, χαλαρωτική μουσική και ένα ζεστό ρόφημα είναι μερικά μόνο από τα βήματα που ακολουθούν πολλοί νέοι πριν σβήσουν τα φώτα. Για αρκετούς, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκεί ακόμη και δύο ή τρεις ώρες.

Γιατί αλλάζουν οι συνήθειες της Gen Z;

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πανδημία επηρέασε σημαντικά τον τρόπο ζωής αυτής της γενιάς. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής έχει περιορίσει τις συχνές εξόδους, οδηγώντας πολλούς νέους να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Αντί για μια ακριβή βραδινή έξοδο, επιλέγουν να επενδύσουν σε μια χαλαρωτική ρουτίνα, λίγη ώρα στα social media ή σε ένα βιβλίο πριν κοιμηθούν. Άλλωστε, σε μια καθημερινότητα που κινείται διαρκώς με γρήγορους ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος μοιάζει πλέον με μία από τις πιο πολύτιμες μορφές αυτοφροντίδας.