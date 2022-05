Οι 3 συνήθειες των ατόμων που ξέρουν να παίρνουν μεγάλες αποφάσεις

H Susie Moore είναι life coach και κάνει podcast αυτοβελτίωσης. Από την πείρα της, ισχυρίζεται ότι τα άτομα που είναι ικανά στη λήψη μεγάλων αποφάσεων έχουν 3 κοινές συνήθειες. Μήπως έχεις κάποια από αυτές;

Η λήψη μεγάλων αποφάσεων είναι προτέρημα των ατόμων που έχουν εξελίξει αρκετά τις ικανότητές τους και μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή τους.

H life coach και δημιουργός του "Let It Be Easy.", Susie Moore εξηγεί πως πίσω από αυτά τα άτομα κρύβονται τρεις πολύ συγκεκριμένες συνήθειες. Μήπως έχεις υιοθετήσει κι εσύ κάποια ή όλες τις παρακάτω;

Τα άτομα λοιπόν που παίρνουν εύκολα σημαντικές αποφάσεις:

1. Ξέρουν καλά τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον

Η μελλοντική version του εαυτού μας προϋποθέτει ότι έχουμε θέσει ξεκάθαρους και πολύ συγκεκριμένους στόχους. Αυτό που βοηθάει πολύ σε αυτή την περίπτωση είναι να προσπαθήσεις να ενώσεις όσα κάνεις στην καθημερινότητά σου με μελλοντικά σου σχέδια. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Κάθε πρωί αρκεί να κάνεις ένα 5λεπτο reminder με όσα θες να πετύχεις στη συνέχεια.

2. Δεν οπισθοχωρούν

Αυτό σημαίνει ότι αφοσιώνονται σε αυτό που θέλουν να πετύχουν και δεν κάνουν πίσω. Όταν είμαστε κοντά σε μια απόφαση ζωής, το κλειδί είναι να εστιάζουμε σε αυτή μέχρι να καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε. Η αληθινή επιτυχία πηγάζει από την αφοσιώση και τη στοχοπροσήλωση, καταλήγει η life coach κι ειδικά εδώ, δεν επιτρέπεται καθόλου το overthinking.

3. Μετατρέπουν τις καθημερινές συνήθειες σε μακροπρόθεσμους στόχους

Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο προσπαθούν διαρκώς να μαθαίνουν και προσέχουν πολύ πώς περνούν τον χρόνο τους. Αν θες κι εσύ να περνάς πιο εποικοδομητικά και «σοφά» τον χρόνο σου, προσπάθησε να αφιερώνεις λιγότερο χρόνο online και βρες πράγματα που θα εκτοξεύσουν την παραγωγικότητά σου. Άλλωστε, ισχύει πως «είμαστε οι ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας» γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε ποιες επιλέγουμε κάθε φορά.