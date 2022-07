Αυτά είναι τα 4 είδη της αρνητικής σκέψης

Γνωρίζατε ότι η αρνητική σκέψη χωρίζεται σε είδη και κατηγορίες;

Από τις 6.000 σκέψεις που κάνουμε κάθε μέρα, σύμφωνα με έρευνα του Queen's University στο Kingston του Ontario, το 80% είναι αρνητικές. Ήρθε η ώρα να εκπλαγούμε από το πόσο αρνητικοί μπορούμε να γίνουμε και από το πώς μπορούμε να σκηνοθετήσουμε μόνοι μας μια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία καταλήγει να γίνεται τοξική χωρίς να είναι υπαρκτή.

Πολλά έχουν γραφτεί για τις αρνητικές σκέψεις που μας κατακλύζουν αλλά αν δεν εντοπίσουμε τη ρίζα τους, δεν θα μπορέσουμε να τις καταπολεμήσουμε δραστικά.

Οι αρνητικές σκέψεις λοιπόν μπορεί να περιστρέφονται:

Οι πιο καταστροφικές αρνητικές σκέψεις αφορούν τον εαυτό μας, όταν τείνουμε να μιλάμε άσχημα για εμάς και να κριτικάρουμε οτιδήποτε κάνουμε. Συνήθως δικάζουμε οποιαδήποτε απόφασή μας και δεν αναγνωρίζουμε καμία προσπάθεια και επιτυχία μας.

It’s negative thoughts that are the cause of our stress and suffering, so we need to become particularly aware of negative thoughts.