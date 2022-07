Οι 3 λέξεις που υπόσχονται να διώξουν το άγχος

Let it go ή Let it be; Τι ψηφίζετε;

Μες στην καθημερινότητα, η κούραση είναι αναπόφευκτο κομμάτι αλλά υπάρχουν κι εκείνες οι μέρες που μας κυριεύει το άγχος και δεν μπορούμε να βάλουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας σε μια τάξη.

Κάθε φορά που μας κυριεύει το άγχος, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ελάχιστοι τρόποι που μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα και να το διαχειριστούμε. Όταν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία ή πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς να νιώσουμε καλύτερα, οι ειδικοί μας δείχνουν έναν απλούστατο τρόπο, που κάνει reset στο νευρικό μας σύστημα. Θα χρειαστεί να προφέρουμε μόνο λίγες λέξεις και συγκεκριμένα τρεις.

THE BEATLES - LET IT BE

📦 → https://t.co/sGwWWqfWz8

Special Edition Releases - OUT ON FRIDAY!https://t.co/rIihtpt7kp — John Lennon ☮️🏳️ (@johnlennon) October 11, 2021

500 συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε μια συναισθηματική εμπειρία. Έπρεπε να ανακαλέσουν κάποια στιγμή από τα δύο προηγούμενα χρόνια που ένιωσαν πραγματικά υπερβολικό άγχος. Μετά τους ζητήθηκε να σκεφτούν πώς ένιωθαν τότε και τώρα από αυτό το συναίσθημα.

Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων δεν είχε οδηγίες για το τι ακριβώς να κάνει, το άλλο τρίτο των συμμετεχόντων έπρεπε να επαναλάβει για τρία λεπτά το "let it go" όσο σκεφτόταν την εμπειρία που είχε ζήσει ενώ το τελευταίο τρίτο των συμμετεχόντων είχε την ίδια κατεύθυνση αλλά τους ζητήθηκε παράλληα να επαναλάβουν τη φράση "let it be".

Από το σύνολο των συμμετοχών, διαπιστώθηκε ότι οι λέξεις που απομακρύνουν το άγχος, είναι εκείνες του John Lennon αφού το "Let it be" κατάφερε να μειώσει το στρες που ένιωθαν, κατά 45%. Ακριβώς επειδή η αποδοχή των γεγονότων και των καταστάσεων ως έχουν, δεν αφήνει περιθώρια για αλλαγή αλλά μόνο για συνειδητοποίηση. Ό, τι έγινε, έγινε λοιπόν, και καλό είναι να το αφήσουμε να περάσει.