Μήπως νιώθετε σαν να έχετε hangover μετά από μια κρίση πανικού;

Αν νιώθεις σαν να είσαι μετά από μεθύσι, δεν είσαι ο μόνος

Σε κυριεύει πανικός τη στιγμή που βρίσκεσαι σε χαλαρή φάση και νιώθεις ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου χωρίς να ξέρεις το γιατί. Εάν σε φόβισε, λέγεται κρίση πανικού και εάν δεν το έχεις ζήσει ποτέ, θα δυσκολευτείς να καταλάβεις. Αν πάλι σου συμβαίνει συχνά, τότε θα έχεις βιώσει κάποια από τα πιο παράξενα συμπτώματα, όπως είναι η αλλόκοτη αίσθηση ότι έχεις hangover.

Δεν χρειάζεται να πιεις για να νιώσεις έτσι αφού η κρίση πανικού μπορεί εύκολα να κάνει το ίδιο, τρομοκρατώντας αυτόν που το ζει. Όλο αυτό συνεπάγεται brain fog και νιώθεις ότι όλα γύρω σου γίνονται σε αργό ρυθμό. Σου είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς, δεν είσαι και τόσο alert ενώ μπορεί να νιώθεις πόνο σε όλο σου το σώμα.

