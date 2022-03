Frazzlebrain: Τι είναι και πώς μπορείτε να μάθετε να το διαχειρίζεστε

Αν τελευταία νιώθετε ότι δεν μπορείτε να εξηγήσετε αυτό που σας συμβαίνει και έχετε υπερβολικό άγχος, ίσως πάσχετε από frazzlebrain

Μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στον κόσμο, αρκεί για να καταλάβει κανείς γιατί έχουν δημιουργηθεί τόσοι όροι που προσπαθούν να περιγράψουν τα συναισθήματά μας. Αν δεν έχετε πάθει ήδη burnout, μπορεί να νιώθετε μια κάποια κόπωση και αν δεν υποφέρετε από brain fog, ίσως πάσχετε από "frazzlebrain".

Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να σπάσετε τη λέξη για να καταλάβετε ότι έχετε εξαντληθεί νοητικά, ψυχικά και σε κάθε άλλο επίπεδο από ό,τι συμβαίνει γύρω σας και σας επηρεάζει. Όπως εξηγεί η Dr Gina Simmons-Schneider στο βιβλίο της, Frazzlebrain: Break Free From Anxiety, Anger, and Stress Using Advanced Discoveries in Neuropsychology, ο συγκεκριμένος όρος προκύπτει από κρυμμένα συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, του θυμού και της συσσωρευμένης κόπωσης.

Το frazzlebrain μοιάζει να περιγράφει τέλεια το χάος που επικρατεί εκεί έξω και αντικατοπτρίζεται στο μέσα μας. «Οι άνθρωποι σπάνια βιώνουν μόνο ένα συναίσθημα τη φορά», συμπεραίνει η Dr Simmons-Schneider στο Psychology Today.

Όπως προσθέτει, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, πρέπει να σταματήσουμε να εξετάζουμε ξεχωριστά κάθε συναίσθημα. Αυτό είναι απαραίτητο ακριβώς επειδή το άγχος, ο θυμός και όλη η συσσωρευμένη ένταση συνδέονται με το νευρικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να αλληλοεξαρτώνται.

«Οι σκέψεις μας διαμορφώνουν τη χημεία του εγκεφάλου μας με πολλούς τρόπους. Μπορεί να σκεφτούμε κάτι τρομακτικό και αμέσως να ανέβουν οι καρδιακοί μας παλμοί. Οι σκέψεις που μας φοβίζουν, απελευθερώνουν ορμόνες στο κυκλοφορικό σύστημα με αποτέλεσμα όλα να οδηγούνται σε μια έκρηξη μέσα μας», αναφέρει η Dr Simmons-Schneider.

Όπως τονίζει, «όταν δεν αναπτύσσουμε συναισθηματικούς μηχανισμούς άμυνας, όπως διαλογισμό ή διαχείριση του στρες, όπως και positive self-talk, θέτουμε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία μας». Για την ακρίβεια, η διαχείριση άγχους πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια. Όπως καταλήγουν οι ειδικοί, αν τη βάλουμε σε προτεραιότητα, θα μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και όλα όσα συμβαίνουν, θα μοιάζουν πιο διαχειρίσιμα.