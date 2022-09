Συναισθηματική νοημοσύνη: 3 «χρυσοί» κανόνες των ατόμων με υψηλό EQ για να χτίζουν δυνατές σχέσεις

Τα παρακάτω βήματα είναι πολύ απλά για να τα ακολουθήσεις

Τα άτομα με υψηλό ΕQ βάζουν στόχους και τους κατακτούν, δεν αφήνουν τίποτα να τους σταθεί εμπόδιο κι αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο καθώς έχουν ανεπτυγμένες πολλές ικανότητες που μόνο τους εξελίσσουν.

Έρευνα δείχνει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και η εξέλιξή της οδηγεί σε καλύτερες εργασιακές επιδόσεις και υψηλότερο μισθό ενώ βελτιώνει τις επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις. Αν κατανοείς και διαχειρίζεσαι εύκολα τα συναισθήματά σου και των ανθρώπων γύρω σου, τόσο έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις ενώ οι παρακάτω «χρυσοί» κανόνες, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα σε κάνουν να χτίσεις πολύ δυνατές σχέσεις και φιλίες.

Αντί να αναμασάς συνεχώς όσα δεν μπορείς να αλλάξεις, εστίασε σε όσα μπορείς.

