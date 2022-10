Gaslighting: 10 φράσεις που πρέπει να πεις σε όποιον σε χειραγωγεί συναισθηματικά

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να πεις σε όσους σε κακοποιούν συναισθηματικά

Το gaslighting σε περίπτωση που δεν το έχεις βιώσει ποτέ, προέκυψε από την ταινία του 1944 με τίτλο Gaslight. Η υπόθεση συνοψίζεται στις προσπάθειες ενός άνδρα να αποσπάσει από τη γυναίκα του σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα την κάνει να αμφισβητήσει τη λογική της, αρνούμενος γεγονότα, πράξεις και λόγια που της είπε.

Είναι μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης και χειραγώγησης που συμβαίνει σε καταχρηστικές σχέσεις. Είναι ένας ύπουλος, και μερικές φορές συγκεκαλυμμένος, τύπος συναισθηματικής κακοποίησης όπου ο κακοποιός έχει ως στόχο να αμφισβητήσει τις κρίσεις και την πραγματικότητά του θύματος, το οποίο μπορεί να καταλήξει να αναρωτιέται εάν είναι ψυχικά ασταθές.

Συμβαίνει συνήθως στα ζευγάρια, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο να συμβεί και ανάμεσα σε φίλους ή σε συγγενείς. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο χειραγώγησης, για να ασκήσουν εξουσία έναντι των άλλων προκειμένου να χειραγωγήσουν φίλους, μέλη της οικογένειας και μερικές φορές ακόμη και συναδέλφους. Όταν υποβάλλεις μάλιστα, μια ερώτηση στους Gaslighters για κάτι που έκαναν ή είπαν, μπορεί να αλλάξουν το θέμα συζήτησης, αντί να απαντήσουν στο ζήτημα. Μπορεί επίσης να σε κατηγορήσουν, λέγοντας πως αυτό δεν συνέβη ποτέ και ότι το φαντάστηκες.

Gaslighting is a form of emotional abuse where someone causes another person to doubt or question their reality and can be very harmful. - Image via @jade_larivee pic.twitter.com/QL5dTaUG9e

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να πεις σε όσους σε χειραγωγούν και συνοψίζονται στις εξής φράσεις:

1. «Ξέρω καλά τι άκουσα».

2. «Δέχομαι ότι θυμάσαι διαφορετικά τα πράγματα οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι διαφωνούμε».

3. «Πειράζει που έχουμε διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων;».

4. «Φαίνεται ότι θες να με μπερδέψεις, γιατί το κάνεις αυτό;».

5. «Δεν έχω όρεξη να τσακωθώ μαζί σου».

6. «Ξέρω πως συνέβη ό,τι λες αλλά εγώ δεν το βίωσα ποτέ».

7. «Δεν οδηγούμαστε πουθενά οπότε καλύτερα να σταματήσεις να επαναλαμβάνεσαι».

8. «Γιατί θυμώνεις μαζί μου επειδή δεν θυμόμαστε τα ίδια πράγματα;».

9. «Αν δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχουμε διαφορετική μνήμη, τότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο».

10. «Με μειώνεις με το να μην ακούς τη δική μου οπτική».

Ξέρεις ότι είπαν ότι θα κάνουν κάτι, ξέρεις ότι το έχεις ακούσει. Αλλά το αρνούνται τόσο πολύ που σε κάνουν να αμφισβητείς την πραγματικότητα. Και όσο περισσότερο το κάνουν, τόσο περισσότερο αμφισβητείς την αλήθεια και αρχίζεις να δέχεσαι τη δική τους.

Αναβάλλουν τις προσπάθειές σου να συζητήσεις ή σε κατηγορούν ότι προσπαθείς να μπερδέψεις τα συμβάντα.

The terms "gaslight" and "gaslighting" refer to a form of emotional abuse or psychological manipulation involving distorting the truth in order to confuse or instill doubt in another person to the point they question their sanity or reality.https://t.co/i1jWG3msFz