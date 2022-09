Όταν το gaslighting ξεκινά από την οικογένεια - Ποιοι είναι οι 4 τύποι

«Ζεις μες στο δράμα/ Αυτό δεν συνέβη ποτέ/ Είσαι πολύ συναισθηματικός»... Αν ακούγατε αυτές τις φράσεις συχνά, μεγαλώνοντας, τότε έχετε πέσει θύμα του gaslighting από την ίδια σας την οικογένεια

Το Gaslighting είναι μια μορφή κακοποίησης κατά την οποία κάποιος - ο σύντροφός σας, το αφεντικό σας, ο «καλύτερος» φίλος σας - χρησιμοποιεί τεχνικές χειραγώγησης και αντιπερισπασμούς για να διαστρεβλώσει την αλήθεια και να σας κάνει να αμφισβητήσετε τη δική σας πραγματικότητα.

Οι ψυχολόγοι κάνουν λόγο και για μία ακόμη μορφή gaslighting που απορρέει από την οικογένεια όταν το περιβάλλον είναι προφανώς νοσηρό. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε καλά τι ακριβώς είναι, ο όρος προέρχεται από μία θεατρική παράσταση και την επακόλουθη ταινία του 1944, "Gaslight", στην οποία ένας σύζυγος προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα του ότι είναι τρελή. Μια μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι η εξασθένιση του φωτός στο σπίτι χαμηλώνοντας τις λάμπες αερίου και επιμένοντας ότι είναι ακόμα το ίδιο φωτεινά με πριν.

Gaslighting is a form of emotional abuse where someone causes another person to doubt or question their reality and can be very harmful.

