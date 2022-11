Αυτοί οι 3 τύποι προσωπικότητας είναι πιο πιθανό να κάνουν ghosting

Έχουν σχέση με τη λεγόμενη «σκοτεινή τριάδα»

Το να εξαφανίζεται κάποιος από μια σχέση χωρίς να έχει δώσει σημείο ζωής δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά φαίνεται πως πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η τακτική της εξαφάνισης. Αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο έχει φύγει έτσι ξαφνικά, αλλά δεν σηκώνει ούτε τα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα και είναι σαν να έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Δεν είναι ότι απλά σας απορρίπτει, αλλά σας κάνει να νιώθετε σαν να μην υπήρχατε ποτέ σε αυτή τη σχέση. Όλη αυτή η τακτική εξαφάνισης ονομάζεται ghosting. Όταν δηλαδή κάποιος εξαφανίζεται σκόπιμα, το παίζει φάντασμα, για να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες του χωρισμού. Όμως αυτή η συμπεριφορά δεν έχει να κάνει με την πίεση που μπορεί να νιώθει κάποιος σε μια σχέση, γιατί μπορεί να συμβεί και στην αρχή της σχέσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το ghosting είναι μια μορφή χρήσης σιωπηλής βίας. Και αυτό γιατί δεν επιτρέπει στον άλλον να απαντήσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του, κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να διατηρήσει την αυτοεκτίμησή του. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει, επειδή οι άνθρωποι έχουν την συνήθεια να τρέχουν μακριά από τα προβλήματά τους, επομένως τρέχουν μακριά από τους ανθρώπους.

Ghosting is this awful thing where someone stops talking to you or ends the personal relationship they share with you, without any warning and explanation whatsoever.#Ghosting #wellness #mindsjournal #themindsjournal pic.twitter.com/bF7CqmzK7C