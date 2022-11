Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος; Νέα έρευνα αποκαλύπτει ποιο απ' τα δύο συνδέεται με υψηλότερο EQ

Τι ρόλο παίζει ο κιρκάδιος ρυθμός στην ευφυΐα;

Ο ύπνος είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που θέλει συνέπεια και self care. Εσύ είσαι βραδινός ή πρωινός τύπος; Σου αρέσει να ξενυχτάς και να ξυπνάς αργά την άλλη μέρα ή να κοιμάσαι και να ξυπνάς νωρίς;

Eνώ υπάρχουν διάφορες απόψεις για το τι είναι τελικά καλύτερο, μια νέα έρευνα του πανεπιστημίου της Ottowa αποκαλύπτει ότι ένας από τους δύο τύπους συνδέεται με πιο υψηλό IQ. Στη μελέτη, 66 γυναίκες φόρεσαν μια συσκευή που μετρούσε τη δραστηριότητα του ύπνου τους για 10 μέρες. Την ώρα που έπεφταν για ύπνο, τον συνολικό χρόνο που κατάφερναν να κοιμηθούν και στο τέλος της έρευνας οι συμμετέχουσες υποβλήθηκαν σε έλεγχο των γνωστικών τους ικανοτήτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πρωινοί τύποι διαπιστώθηκε ότι έχουν πιο σταθερό κιρκάδιο ρυθμό και αυτό σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Stuart Fogel «οδηγεί στην ευφυΐα». Ο κιρκάδιος κύκλος ελέγχεται από μια περιοχή του εγκεφάλου γνωστή ως υποθάλαμος, η οποία είναι το κύριο κέντρο για την ενσωμάτωση ρυθμικών πληροφοριών και την καθιέρωση προτύπων ύπνου.

