5 άγνωστα tricks του ανθρώπινου εγκεφάλου που θα σε εκπλήξουν

Ποιο από τα παρακάτω γνωρίζεις;

O ανθρώπινος εγκέφαλος πέρα από ότι είναι η «ιστορία» που του λες, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που διαρκώς μας εκπλήσσει. Η Life Coach, Elisabeth Donatella, γνωστή ως Coach Lisy, προσπαθώντας να ρίξει φως στις γνωστές αλλά και άγνωστες λειτουργίες του, ξεκίνησε μια σειρά εκπαιδευτικών videos στο TikTok με άγνωστα tricks του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Πόσα από τα παρακάτω γνωρίζεις καλά;

Έχουμε την τάση να μιμούμαστε τα άτομα, με τα οποία αλληλεπιδρούμε ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Με το να μιμούμαστε κάποιον, στην πραγματικότητα γινόμαστε πιο αρεστοί στον ίδιο και αυτό ονομάζεται "the chameleon effect".

Αυτό σημαίνει ότι μιμούμαστε τις εκφράσεις του προσώπου του, ακόμη και τον τρόπο ομιλίας του. Γινόμαστε δηλαδή ένα με την προσωπικότητά του.

Πόσες φορές έχετε νιώσει να δονείται το κινητό σας ενώ το έχετε στην τσέπη σας αλλά δεν σας έχει έρθει καμία ειδοποίηση;

The feeling that your cell phone is vibrating or ringing when it's actually not