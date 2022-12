Το ψυχολογικό trick των 5': Τι είναι πώς θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις και το πιο δύσκολο project

Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να συντονιστείς με τίποτα πια, υπάρχει ένας απλός κανόνας για να εφαρμόσεις

Αν ο εγκέφαλός σου πιέζεται να κάνει restart μετά από έναν καταιγισμό πληροφοριών και αναθέσεων, το αποτέλεσμα είναι να χρονοτριβείς και να σε καταβάλλει το άγχος. Σε καταλαβαίνουμε αλλά δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι γιατί μπορείς να επαναφέρεις τη χαμένη σου παραγωγικότητα μέσα από την εφαμορμογή ενός απλού κανόνα που θεωρείται ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά tricks που μπορούν να ξεγελάσουν εντυπωσιακά πολύ το μυαλό σου.

Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση του ανθρώπινου εγκεφάλου και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι επιστήμονες. Το μυαλό μας άλλωστε είναι κατασκευασμένο ώστε να δέχεται την αλήθεια που του δίνουμε οπότε μπορείς να εφαρμόσεις την τεχνική που απαιτεί μόνο πέντε λεπτά από τον χρόνο σου για να αλλάξει όλη σου τη ζωή. Το ψυχολογικό κόλπο στηρίζεται στις βασικές αρχές του EQ και σου ζητάει να εξασκήσεις μία και μοναδική ικανότητα.

Γνωστός ως «ο κανόνας των πέντε λεπτών», αυτό που σου ζητάει ουσιαστικά είναι να μπορέσεις να αναγνωρίζεις επαρκώς, να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου αποτελεσματικά. Πώς λειτουργεί; Έστω ότι σου έχουν αναθέσει ένα μεγάλο task, που είσαι σίγουρος ότι αδυνατείς να φέρεις εις πέρας. Αν βάλεις μπρος τον κανόνα των πέντε λεπτών, θα μπορέσεις να ξεκινήσεις από κάπου. Το επόμενο βήμα είναι να βάλεις στη ζωή σου τη μεθοδικότητα για να προχωρήσει η διαδικασία και τελικά να ολοκληρώσει το project.

