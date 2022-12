Σε πιάνει άγχος για τη νέα χρόνια; Οι ειδικοί εξηγούν πώς να το διαχειριστείς

Από το selfcare μέχρι την εστίαση στο παρόν και την αποφυγή της υπερανάλυσης, αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν συναισθηματικά, να την «βγάλεις καθαρή» την Πρωτοχρονιά

Όλοι μας έχουμε Πρωτοχρονιές που η ψυχική μας υγεία δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δυσάρεστα συναισθήματα, έλλειψη κινήτρου και διάθεσης, άγχος και στρες μάς κατέκλυζαν λίγες ημέρες πριν κλείσει ένα ακόμη έτος.



Δεν είχαμε όμως κάποιον να μας θυμίσει πως και αυτές οι πρωτοχρονιές στη ζωή, μας χρειάζονται για να αλλάξουμε όσα χρειάζονται και να έρθουν καλύτερες. Είναι πιθανό, πέρα από όλη αυτή τη χαρά και γιορτή που υπάρχει γύρω μας, να νιώσουμε συναισθηματικά κενοί, δίχως να γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Ωστόσο είναι σημαντικό να θυμηθείς, πως δεν είσαι ο μόνος/ η που μπορεί να νιώθει έτσι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γιορτινή περίοδος μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα άγχους και στρες και σύμφωνα με τους ίδιους, αυτό είναι ένα φυσιολογικό γεγονός και είναι η ευκαιρία να το εκμεταλλευτείς και να αποτελέσει έμπνευση προκειμένου να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις για τη νέα χρονιά.

pexels

Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν στρες και άγχος λίγο πριν τη νέα χρονιά είναι αρκετοί. Και έχουν να κάνουν από τις πάρα πολλές υποχρεώσεις που έρχονται μαζί με το νέο έτος, έως και την απογοήτευση που μπορεί να αισθανόμαστε με τη χρονιά που πέρασε και δεν πραγματοποιήσαμε τα όσα θέλαμε να κάνουμε.

Αν προσθέσεις σε όλα αυτά και την αβεβαιότητα που φέρνει ένα νέο έτος, δεν χρειάζεται και πολύ για να μας κάνει συναισθηματικά ευάλωτους. Συν ότι ο ενθουσιασμός των γιορτών έχει ξεκινήσει και φεύγει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και αυτή η λαμπερή περίοδος φτάνει στο τέλος της, δίνοντας ένα ακόμη λόγο για μελαγχολία.

Σύμφωνα με την Jacqueline Carson, ειδική ψυχοθεραπεύτρια, υπάρχουν μέθοδοι και λύσεις για τα δυσάρεστα συναισθήματα και το άγχος που μπορεί να νιώθουμε λίγο πριν την Πρωτοχρονιά.



Για αρχή είναι σημαντικό να αφήσεις αυτά τα συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια και να προσπαθήσεις να καταλάβεις, από τι ακριβώς προέρχονται και τι είναι αυτό που τα πυροδοτεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Carson, θα ήταν καλό κατά τη διάρκεια των γιορτών να διατηρήσουμε τη ρουτίνα μας και να μην βγούμε εκτός προγράμματος.

«Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το στρες και το άγχος των γιορτών, είναι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα μας, την πρωινή μας ρουτίνα και να φροντίσουμε να ξεκουραστούμε, παραμένοντας προσγειωμένοι και στο παρόν».

Σύμφωνα με την ίδια, η υπερανάλυση είναι σημαντικό να μείνει εκτός και να εστιάσουμε στο selfcare. Εκμεταλλεύσου τον ελεύθερο χρόνο να φροντίσεις και να προετοιμάσεις τον εαυτό σου, χωρίς όμως να τον πιέζεις. Το πιο σημαντικό είναι να δείξεις εμπιστοσύνη στις συνθήκες και να πηγαίνεις με τη ροή της ζωής. "Go with the flow", συμβουλεύει η ψυχοθεραπεύτρια, και υπενθυμίζει να απολαύσουμε τις γιορτές, ο καθένας με τον τρόπο που τον γεμίζει και τον ευχαριστεί, εστιάζοντας στο παρόν και όχι στο μέλλον.