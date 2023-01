Έχεις στρες; Αυτή είναι η Νο1 λύση για να το μειώσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα

Θα αυξήσεις παράλληλα τη διάθεσή σου

Ίσως έχεις διαβάσει πολλά άρθρα για κανόνες που υπόσχονται να πάρουν μακριά το άγχος, ίσως δεν λειτούργησε τίποτα από αυτά στην πράξη. Νέα έρευνα του πανεπιστημίου του Stanford παρουσιάζει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του στρες και μας πείθει αφού έχει να κάνει με τις σωστές αναπνοές.

Το να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά, είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται γιατί κατορθώνοντάς το, εξισορροπούμε τη διάρκεια των εισπνοών με αυτή των εκπνοών. Το είδος της αναπνοής συνδέεται με κάποια οφέλη στην καθημερινότητα, για παράδειγμα, όταν οι ασθενείς με υπέρταση αναπνέουν αργά, θα παρατηρήσουν μείωση στην πίεση του αίματός.

Οι διαφορές που παρατηρούνται επίσης στην αναπνοή από τη μύτη ή το στόμα είναι πολλές. Η αναπνοή από τη μύτη αλλάζει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου στην αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο ενώ από το στόμα, όχι. Αυτό που παρατηρήθηκε γενικά από τον ρυθμό που αναπνέουμε, είναι ότι οι επαναλαμβανόμενες αναπνοές μειώνουν σημαντικά το άγχος και βοηθούν πολύ την ψυχολογία.

