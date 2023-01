Στρατιώτης, ποιητής ή βασιλιάς; Το ψυχολογικό τεστ στο TikTok με κρυφούς συμβολισμούς για σένα

Δεν θα σου πάρει πάνω από 10'

Τα ψυχολογικά τεστ μπορούν να μας δώσουν μια πολύ καλή εικόνα για την προσωπικότητά μας, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας. Διακεκριμένοι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει κάποια από τα πιο αποτελεσματικά τεστ προσωπικότητας και τα μοιράζονται μαζί μας.

To παρακάτω έχει κάνει κάνει χαμό στο TikTok και ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι "Soldier, Poet, King" του συγκροτήματος The Oh Hellos. Υπάρχουν 20 ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσεις χωρίς πολλή σκέψη και μπορείς να το κάνεις εδώ online. Δεν θα σου πάρει πάνω από 10'.

Κάθε ερώτηση σού δίνει τρεις επιλογές και το αποτέλεσμα που θα βγει, μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τον χαρακτήρα σου.

Ο στρατιώτης χαρακτηρίζεται από ήθος, δύναμη και βίαια ένστικτα. Κρύβεις μέσα σου πολύ θυμό αλλά παθιάζεσαι πολύ στον έρωτα. Ακολουθείς τους δικούς σου κανόνες πάντα και δύσκολα αλλάζεις γνώμη. Ο βασιλιάς συμβολίζει το καθήκον, τη δύναμη αλλά και την παραίτηση. Έχεις υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά στο τέλος εγκαταλείπεις εύκολα. Ο ποιητής συμβολίζει την ανεξάρτητη και καλλιτεχνική φύση. Ωστόσο, κρύβεις μέσα σου πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι πιστεύεις.