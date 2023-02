Πώς θα βγεις από το comfort zone σου (χωρίς φόβο)

Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι, σύμφωνα με τους ειδικούς

To comfort zone είναι μια αρκετά βολική συνθήκη και κατάσταση, όπως ορίζει και το όνομά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δοκιμάζουμε εύκολα ό,τι υπάρχει έξω από αυτό γιατί απομακρυνόμαστε από τη σιγουριά, την ασφάλεια και την άνεση που νιώθουμε.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Positive Psychology, υπάρχουν δύο τρόποι που θα μας ωθήσουν έξω από τη «ζώνη άνεσης»:

Άρχισε να καταγράφεις δραστηριότητες που θες να κάνεις και που είναι διαφορετικές από αυτές που κάνεις τώρα. Αυτό θα σε βοηθήσει να θέσεις μικρές ή μεγάλες προκλήσεις έξω από το comfort zone σου. Ακόμη κι αν είναι αυτό το «ένα βήμα τη φορά», θα σε βοηθήσει σημαντικά για να απεγκλωβιστείς από αυτό που ζεις γιατί θα φέρει είτε μια μικρή είτε μια μεγαλύτερη αλλαγή στην καθημερινότητά σου και τον τρόπο που έχεις μάθει να ζεις.

Είναι πολύ σημαντικό να μετατρέψεις τις ιδέες σου σε πράξη, βρες μια μέρα που να βολεύει για πειραματισμούς και μετά κάνε καταγραφή των αποτελεσμάτων σου.

