Μήπως έχεις τον πιο σπάνιο τύπο προσωπικότητας;

Μήπως σου θυμίζει κάτι;

Σύμφωνα με το τεστ Myers-Briggs, όλοι ανήκουμε σε κάποιον από τους 16 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας που αναγνωρίζει αν και ο καθένας μας είναι μοναδικός.

Ο πιο σπάνιος από αυτούς αποκαλείται INFJ, που προέρχεται από γράμματα των λέξεων εσωστρέφεια (introversion), διαίσθηση (intuition), αίσθημα (feeling) και κρίση (judgment). Αντιστοιχεί μόλις στο 1,5% του γενικού πληθυσμού. Μήπως ανήκεις σε αυτόν;

Τα άτομα με αυτόν τον τύπο προσωπικότητας δεν επηρεάζονται από τα συναισθήματά τους, είναι εσωστρεφή, κρίνουν σωστά και λαμβάνουν εύκολα αποφάσεις. Δρουν πάντα με τη λογική και χαρακτηρίζονται από αυτοέλεγχο, αυτοσυγκράτηση και διαίσθηση. Το ένστικτό τους είναι υψηλό ενώ το άτομο με τον σπάνιο αυτό τύπο προσωπικότητας μπορεί να ψυχολογεί τους άλλους.

16 signs you could be an INFJ, the rarest personality type https://t.co/cf7rht8XhP