Βαρέθηκες τις λίστες; 3 εναλλακτικοί τρόποι για να οργανωθείς καλύτερα

Τρεις λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί μέχρι σήμερα

Αν δεν τα πας πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση και οι to-do λίστες έχουν αρχίσει να σε κουράζουν και σου προκαλούν περισσότερο άγχος, οι ειδικοί προτείνουν 3 εναλλακτικούς τρόπους για να οργανωθείς τέλεια (όσο κι αν δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις).

Η προτεινόμενη τεχνική σε βοηθάει στη διαχείριση του χρόνου όταν τρέχουν διάφορα projects κι ευθύνες. Το να μπλοκάρεις τον χρόνο για λίγο, μπορεί να σε κάνει πολύ πιο αποδοτικό και να σε ωθήσει να κάνεις πολλαπλά πράγματα ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνεις ούτε διαλείμματα οπότε προσηλώνεσαι στον στόχο, οργανώνεσαι πιο εύκολα και τελειώνεις μες στον χρόνο που είχε οριστεί εξαρχής.

Αν θες να κάνεις διάφορα projects ταυτόχρονα, υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί να σου φανεί πολύ αποτελεσματικό, και είναι γνωστό ως “kanban board”. Η λέξη kanban είναι ιαπωνική και είναι ουσιαστικά μια οπτική αναπαράσταση της δουλειάς σου. Βλέπεις σε ποιο σημείο έχεις φτάσει και με τη δημιουργία στηλών, βλέπεις τα tasks που μένουν για να τελειώσεις. Όταν ολοκληρώνεις κάτι, το σβήνεις και προχωράς στο επόμενο. Λειτουργεί 100%.

